Le grand Noir britannique était de passage au Festival international de jazz de Montréal avec ses chansons d’hier et d’aujourd’hui. Paradoxe, ces chansons d’aujourd’hui sont des chansons d’hier, en ce sens que Seal a enregistré un disque de standards dont quelques-unes des versions les plus célèbres ont été des succès pour Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Louis Armstrong et Irma Thomas.

Pour donner tout le lustre requis à ces chansons immortelles qui ont bercé au cours des décennies tant les publics blancs que noirs, Seal s’était donné les moyens de ses ambitions : 18 musiciens noirs, blancs et latinos, dont des sections de cuivres (5) et de cordes (8).

D’entrée de jeu, la Luck Be A Lady popularisée par Sinatra a explosé de fougue et de swing, pour être aussitôt enchaînée avec I Put a Spell On You, de Screaming Jay Hawkins, interprétée dans une mouture plus jazzée que rock and roll. Avec son regard intense et sa présence digne d’une grande panthère noire, Seal avait une réelle filiation avec la grande Nina Simone.

Plaisir contagieux

Pas statique pour un sou sur les planches, Seal a interprété un bout de They Can’t Take That Away From Me à l’extrémité gauche de la scène, s’offrant aux lentilles des photographes qui n’en demandaient pas tant. Sa version n’était pas un duo, bien sûr, mais je ne pouvais m’empêcher de penser à la fabuleuse version d’Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong, tant celle proposée par Seal et ses collègues était empreinte du même plaisir musical.

Seal était dans une forme exemplaire jeudi soir. Photo : Équipe Spectra/Frédérique Ménard-Aubin

Dans une forme superbe à 55 ans, l’Anglais a mis toute son âme pour Anyone Who Know What Love Is (Will Understand) de la reine de la soul de La Nouvelle-Orléans, Irma Thomas. Puis, il a été en tout en retenue pour My Funny Valentine et poignant au possible avec It Was a Very Good Year, originalement enregistrée par le groupe folk The Kingston Trio, mais qui fut un tube géant pour Sinatra quelques années plus tard.

C’est avec un phrasé digne de Sinatra, justement, que Seal a interprété l’immortelle I’ve Got You Under My Skin, puis il a chassé les petits soucis de son quotidien – et du nôtre – en offrant That’s Life avec le même panache que le fait encore Tony Bennett dans ses concerts à plus de 90 ans. Doigté, maîtrise et connaissance accrue du répertoire vocal blanc et noir ont caractérisé cette première portion du spectacle.

Le passé de Seal

Comme l’avait fait Rod Stewart au Centre Bell en 2004 en alternant les grandes chansons du répertoire américain et ses propres succès, Seal a axé la suite de la soirée sur son passé. Approche tout en douceur et acoustique pour Kiss From a Rose et Whirpool, qui, graduellement, ont permis à la foule de changer d’univers – et d’époque – avec aisance.

Prayer For the Dying, que le réalisateur Trevor Horn avait fait enregistrer 32 fois (!) à Seal il y a bientôt trois décennies, dégoulinait de souffrance. Killer a ensuite été le moment tant attendu par la foule pour se lever et danser tout son saoul.

Seal n’a pas fait dans la dentelle, allant au parterre pour transformer la salle Wilfrid-Pelletier en église. C’était tellement vrai que l’Anglais hurlait « brothers! » et « sisters! » à cette foule montréalaise anglophone et francophone à peu près à parts égales, mais composée de Blancs à 95 %. Et Seal qui en a rajouté en criant en français : « Allez-y! Allez-y! ». Le gros délire.

Ironie, c’est à ce moment que Seal a enchaîné avec Fly Like an Eagle, succès monstre de 1976 de Steve Miller, un Américain blanc né au Wisconsin, que l’Anglais a ramené sur les palmarès 20 ans plus tard. Zéro problème d’appropriation culturelle pour Seal, apparemment.

Le héros de Seal

Dès lors, ce fut la frénésie jusqu’à la fin. Move On Up, de Curtis Mayfield, a mis la grande Wilfrid sens dessus dessous et ça se trémoussait autant avec Life On the Dancefloor. Seal a ensuite précisé qu’il avait un héros dans sa vie. Il ne l’a pas nommé, mais tout le monde a reconnu la ligne de guitare de Rebel de David Bowie. Tiens, un autre Blanc dans cette soirée…

Appropriation totale de toutes les cultures musicales par Seal, donc. Et le public, lui aussi, hurlait son appréciation en chantant la chanson à tue-tête. Il ne restait au Britannique qu’à compléter ce tour de force d’intégration musicale de styles, d’époques et de cultures en interprétant son succès planétaire, Crazy.

Avant de l’offrir, notant au passage qu’une certaine folie régnait dans notre monde d’aujourd’hui, Seal a laissé le public sur une pensée intéressante : « Il est difficile de haïr des gens qui sont proches de nous. Peut-être devrions-nous vivre plus proches encore. »

Bien dit.