Un texte de Marie-Hélène Ratel

Les cinq endroits suggérés se trouvent près les uns des autres, à un maximum de 3 km de distance.

1 - Le parc Centennial

La plage du parc Centennial est très achalandée l'été. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

On y trouve la plage la plus fréquentée de Barrie. Les gens peuvent louer des kayaks et des planches à pagaie. Pendant l’été, un grand espace de jeu gonflable est aménagé sur l’eau. On trouve aussi un vaste terrain de jeux dans le parc.

2 - Le Spirit Catcher

La sculpture Spirit Catcher est installée à Barrie depuis 1987. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

La sculpture de 20 tonnes a été créée pour l’Exposition internationale de Vancouver en 1986. Elle représente les Autochtones du Canada. La fondation torontoise Helen McCrea Peacock en a fait l'acquisition à la suite de l’exposition et l’a remise au centre artistique MacLaren de Barrie.

3 - Le parc Heritage

Le parc Heritage se trouve le long de la piste cyclable qui longe le lac Simcoe.. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Une piste cyclable sillonne les berges du lac Simcoe et traverse le parc Heritage, où se trouve une autre sculpture, le Sea Serpent, ainsi que des jeux d’eau. Le lieu est très convoité pour les pique-niques.

4 - La place Memorial

La place Memorial a complètement été réaménagée. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

La Ville de Barrie a récemment terminé de grands travaux de réaménagement de la place publique et vient de rendre l’espace à nouveau accessible. La place commémore les anciens combattants. La Ville compte y organiser plusieurs événements.

5 - La rue Dunlop

On trouve de nombreuses terrasses sur la rue Dunlop, au centre-ville de Barrie. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

C’est l'une des rues principales du centre-ville où on trouve plusieurs commerces et restaurants. C’est aussi l’un des points principaux de rencontre pour un 5 à 7 ou un verre sur une terrasse.

Quelques commerces locaux populaires : la microbrasserie Flying Monkeys,

la boutique de fromage et de chocolat J’adore,

la boutique d’huile d’olive et de vinaigre balsamique Olive Oil Barrie.

Au cours des 10 dernières années, Tourism Barrie a remarqué une hausse constante du nombre de visites dans la ville qui se trouve aux abords du lac Simcoe.

L’an dernier, l’achalandage dans les hôtels était en hausse de 2,9 % comparativement à 2016, une augmentation supérieure à la moyenne de la province qui était de 1,7 % pour la même période.