Le jeune lion Saïd, qui se trouvait dans un zoo près d'Alep, fait notamment partie des animaux qui ont été sauvés lors d'une mission de sauvetage en Syrie de l'organisme de charité Four Paws International.

Lui et 13 autres animaux ont été retrouvés dans un état lamentable : affamés, déshydratés et traumatisés par le bruit constant des combats et des explosions. Ils étaient les seuls survivants sur un total de quelque 300 bêtes.

Notre journaliste Marie-Eve Bédard s'est rendue dans un sanctuaire d'animaux en Jordanie, où Saïd a séjourné, le temps de reprendre des forces.