Les policiers de Rouyn-Noranda ont reçu l'appel vers 19 h concernant une collision frontale survenue entre une voiture et une camionnette de style « pick-up ».

La collision est survenue sur la route 117, près du kilomètre 598, à Rouyn-Noranda.

Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt par la Sûreté du Québec, le conducteur qui se trouvait seul à bord de sa voiture aurait subi des blessures graves et on craindrait pour sa vie. Quant à la conductrice de la camionnette, son décès a été constaté.

Les cinq occupants des voitures ont été transportées au centre hospitalier.

Des enquêteurs sont sur place afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

La route 117 a été rouverte à la circulation en alternance vers 21 h 15.