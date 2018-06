Justin Bokma a été tué en 2016 en tentant de désarmer un tireur à la sortie d'un bar de la rue College. Il travaillait alors comme portier.

Deux ans après le drame, Build for Bokma, un organisme à but non lucratif, dévoile un nouveau skatepark en mémoire du planchiste professionnel, situé en dessous de l'autoroute Gardiner.

Wes Loates, dont Justin Bokma a été le mentor, explique que le parc comprend des sculptures « skateables », qui imiteront le terrain de la rue avec des matériaux comme le granit, la brique et la tuile.

C'est beaucoup plus beau et coloré qu'un skatepark typique. Wes Loates, planchiste et membre de Build for Bokma

Le skatepark est situé en dessous de l'autoroute Gardiner. Photo : Nicky Young

L'organisme prévoit aussi des ateliers pour jeunes cet été, dont des cliniques de planche, des ateliers de vidéographie, de design, de sérigraphie et de construction de structures de parc.

« Nous voulons inspirer la prochaine génération de jeunes et leur montrer qu'il est possible de poursuivre une carrière dans le domaine créatif et artistique », explique Wes Loates.

Ce dernier a rencontré Justin Bokma à l'âge de 10 ans et admirait son style ainsi que ses goûts artistiques et musicaux.

« Justin était un héros pour toute une génération de jeunes skateurs », ajoute son ami Richard Lett.