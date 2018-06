« On a besoin de votre soutien, de celui des festivaliers, puis de tout le monde impliqué de A à Z, que ce soient les instances gouvernementales, que ce soient nos différents partenaires, la Municipalité de Montebello, etc. On a besoin de votre soutien pour sauver le Rockfest », plaide-t-il.

Au dire d'un représentant des organisateurs, la créance déposée s'élève à 5 millions de dollars. Le Rockfest a environ 100 créanciers, selon la firme KPMG, qui agit comme syndic de faillite.

Dans sa vidéo, M. Martel affirme que les membres du personnel du Rockfest ont tous été payés et qu'ils sont « les piliers » du festival.

Selon un rapide calcul fait par Radio-Canada, le gouvernement du Québec a versé au moins 1,2 million de dollars en subventions au Rockfest depuis 2013, dont 506 000 $ en 2017 et la même somme cette année.

Martel se faisait discret

M. Martel se faisait discret depuis l'annonce stipulant, la semaine dernière, que les organisateurs du festival avaient fait appel à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le fondateur du Rockfest s'était contenté d'une courte déclaration écrite et avait laissé une entreprise spécialisée en gestion de crise s'adresser aux médias.

Dans sa vidéo de trois minutes, M. Martel dit vouloir « faire une petite intervention personnelle pour clarifier » la situation. Il souligne que « le Rockfest n'est pas en faillite » et que le recours à la loi vise à permettre à ses organisateurs de restructurer l'événement.

« J'aimerais remercier aussi les bands, incluant ceux à qui des sommes sont dues, qui ont été pour la plupart compréhensifs, qui ont fait preuve de compassion, puis ça, ça m'a vraiment touché », dit-il.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Il réitère que l'objectif des organisateurs est de restructurer l'événement pour trouver une formule financière gagnante. Il ajoute que le Rockfest doit repérer de nouveaux investisseurs pour assurer son avenir.

« On se voit en 2019, pour la 14e édition du Rockfest », conclut-il, sur une note d'espoir. Sa vidéo est coiffée du mot-clic #sauvonslerockfest.