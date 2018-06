L’objectif était de fournir 75 % d’aliments locaux, mais cette cible a été dépassée. On a presque atteint 80 % de produits du Nouveau-Brunswick , lance Patrick Mills, chef cuisinier pour la 39e Finale des Jeux de l’Acadie

Non seulement plusieurs aliments proviennent de la province, mais les repas ont tous été préparés à Saint-Jean et à Fredericton.

Par exemple, la lasagne : les pâtes ont été faites à Fredericton et la sauce tomate a été concoctée par Patrick Mills lui-même, avec des tomates locales. La viande vient quant à elle de Miramichi.

Du côté des fruits, les bleuets viennent de Sussex et les pommes du verger Belliveau, situé dans la vallée de Memramcook.

À ce temps-ci de l’année, c’est un peu difficile parce que ce n’est vraiment pas le temps de la récolte , souligne Patrick Mills. Mais on a préparé beaucoup de légumes l’année passée. On les a congelés et on les sert cette année.

Encourager l'économie et l'éducation

L’objectif est double : d’abord, supporter les fermiers du Nouveau-Brunswick : Ils ont de la misère à se rendre dans les épiceries, donc c’est à nous, les centres communautaires, les écoles et les petites entreprises de les aider.

Ensuite, sensibiliser les familles à l’importance d’une alimentation saine, sans agents conservateurs artificiels, par exemple.