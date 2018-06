Ce syndicat représente 2800 employés qui travaillent comme cuisiniers, préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entretien ou comme mécaniciens entre autres.

Les négociations entre l'employeur et le syndicat se sont intensifiées au cours des dernières semaines pour arriver à cette entente.

Le syndicat et l'employeur affirment tous les deux que ce contrat de travail améliorera de façon générale les conditions de travail des membres en plus d'assurer une plus grande stabilité des équipes de travail.

Elle sera soumise au comité exécutif du syndicat mercredi prochain à Alma.

Ensuite, l'entente devrait être présentée aux membres en septembre.