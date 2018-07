Des lieux et des lettres est une série de rencontres avec des auteurs francophones de l'Ouest. Sous forme d'entretien accompagné d'une « visite guidée », elle vous fait découvrir leur parcours, leurs écrits et leur attachement à leur quartier, à leur ville ou à leur région.

Martine Noël-Maw en quelques mots

Née à Rouyn-Noranda, au Québec, Martine Noël-Maw s’installe à Regina en 1993. Nomade et curieuse du monde qui l’entoure, elle est toute jeune lorsqu’elle ressent le goût de l’écriture. Sa passion est entière, mais son parcours est tortueux jusqu’à ce qu’elle se consacre à l’écriture d’un premier roman, Dans le pli des collines, publié en 2004 aux Éditions de la nouvelle plume.

Ma carrière d’écrivaine est arrivée en Saskatchewan parce que je crois qu’en me transplantant dans les Prairies j’ai gagné beaucoup d’espace. Martine Noël-Maw

Ses écrits lui ont valu plusieurs honneurs, dont sept nominations au Prix du livre français des Saskatchewan Book Awards, qu’elle a remporté à deux reprises. La première fois pour son livre Amélia et les papillons, en 2006, puis en 2010, pour Dans le pli des collines (deuxième édition).

En 20 ans de carrière littéraire, l’auteure fransaskoise nous a offert six romans jeunesse et autant d’oeuvres pour adultes. Finaliste du Prix du récit Radio-Canada 2015, Martine Noël-Maw termine actuellement l’écriture de deux oeuvres de fiction qui devraient paraître bientôt.

Martine Noël-Maw en séance de travail avec la traductrice Margaret Wilson Fuller. La traductrice d’origine écossaise termine la traduction anglaise du roman Dans le pli des collines. Photo : Courtoisie

Dans les mots de Martine Noël-Maw

Ce qui m’a amenée à trouver ma voix ou ma plume, ça a été un grand lâcher-prise. Ne pas partir avec une idée de ce que je veux écrire, mais d’avoir une intuition et de répondre à un appel. Martine Noël-Maw

Martine Noël-Maw a découvert la vallée Qu'Appelle au cours de l'été 1993. L'attrait de ce paysage si particulier l'a conduite à découvrir plus tard Fort San, un ancien sanatorium qui accueillait des patients atteints de tuberculose, et où elle campera le décor de son premier roman.

Extrait du roman Dans le pli des collines :

Je parcours les routes de campagne de la Saskatchewan, à la découverte de ma province d’adoption.

Il n’y a devant moi que la plaine et ce ciel immense qui repousse constamment l’horizon. Une légère courbe vers la droite, puis une vers la gauche, une maison de ferme abandonnée, des champs de blé qui s’entremêlent, épousant l’empreinte du vent.

Je poursuis ma lancée au milieu de cette mer dorée lorsque je croise un panneau routier annonçant « Qu’Appelle Valley ». Puis soudain, la terre s'ouvre devant moi, la vallée m'apparaît, taillée à même le ventre des prairies, bordée de collines verdoyantes. C’est le ravissement!

Je m’arrête au belvédère et descends de voiture. En contemplant cette vallée, je me dis qu’il doit s’y être passé des événements extraordinaires. Un paysage aussi saisissant doit avoir influencé le destin de ceux qui y ont vécu. Je suis loin de me douter à quel point il influencera le mien.

Vallée Qu'Appelle, en Saskatchewan Photo : Radio-Canada

C’est difficile d’expliquer un coup de foudre. Cet endroit, j’ai l’impression que j’y étais toujours liée et que je l’avais enfin découvert. Martine Noël-Maw

Martine Noël-Maw au pied de la lettre

Quand je suis perdue, dans une ville que je ne connais pas, je trouve ma route….

En marchant. Je voyage beaucoup,et un de mes grands plaisirs,c’est de partir sans avoir consulté de carte géographique et d’essayer de me débrouiller. Je compare ça à l’écriture : j’aime ne pas savoir où ça peut me mener.

Martine Noël-Maw Photo : Radio-Canada

Quand je fais un voyage, même de courte durée, je ne manque jamais de glisser dans ma valise...

Un carnet et un stylo plume.

Ma plus grande audace, c’est...

Oser écrire en français, en Saskatchewan.

Quand j’entre dans une librairie, je me dirige d’abord vers…

Quand j’entre dans une libraire, je deviens folle! Je vais d’abord au rayon des auteurs locaux. Vient ensuite le rayon des histoires de fantômes.

L’ouvrage sur ma table de chevet, c’est…

La science de l’illusion, de Luc Langevin. Il me semble qu’il y a un parallèle entre l’illusion et l’écriture, la création de personnages.