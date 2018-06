La 29e saison estivale de Bard on the Beach, le festival théâtral consacré aux oeuvres de Shakespeare, bat son plein au parc Vanier. Cette année, on présente en alternance, les pièces Lysistrata, Timon d'Athènes, As you Like it et Macbeth. Marie Farsi, apprentie metteure en scène nous parle de la pièce Macbeth.