Jermaine Loewen est bien déterminé à montrer aux Stars de Dallas de quoi il est capable.

Le jeune hockeyeur né en Jamaïque a grandi au Manitoba, dans une famille mennonite qui l’a adopté alors qu’il avait quatre ans.

Abandonné par ses parents à un an, il a été envoyé dans un orphelinat dans la ville de May Pen. La compétition entre les enfants pour les maigres ressources de l’institution était intense, se souvient-il, mais le personnel faisait de son mieux pour prendre soin des enfants. « Chaque jour dans cet endroit, il fallait lutter pour survivre », dit-il.

En 2001, Stan and Tara Loewen étaient en Jamaïque avec un groupe chrétien, pour y faire du bénévolat. C’est là qu’ils ont vu la photo du petit Jermaine, qu’ils se sont rendus à l’orphelinat et qu’ils sont tombés amoureux du petit garçon. De retour au pays, il leur a fallu 21 mois de paperasserie administrative avant de pouvoir, enfin, aller chercher leur fils adoptif en Jamaïque.

La première photo de Jermaine Loewen que ses parents adoptifs ont vue, alors qu'ils faisaient du bénévolat en Jamaïque et que le petit garçon était en orphelinat. Photo : Tara Loewen

« Quand j’y pense, je me dis qu’il a dû se sentir terrorisé, raconte Tara Loewen. C’était un tel changement. Il s’est montré très brave, sa résilience et son courage étaient évidents, même quandl était petit. C’est cet esprit de persévérance et cette résilience qui l’ont aidé au hockey. »

Jermaine Loewen chausse ainsi ses premiers patins à six ans, prend des cours à huit ans, et joue sa première vraie partie de hockey organisée juste avant son 11e anniversaire de naissance.

Six ans plus tard, il est choisi par les Blazers de Kamloops dans la Western Hockey League, ou après des débuts lents, il a marqué 64 points (36 buts et 28 assistances) en 66 parties au cours de la saison 2017-2018.

Le propriétaire des Blazers, Tom Gaglardi, possède aussi les Stars de Dallas. Il a vu le jeu de Jermaine Loewen s’améliorer au cours des quatre dernières années. À ses yeux, le fait que le jeune joueur ait été sélectionné au cours de la septième ronde du repêchage de la LNH, le 16 juin, est « une histoire formidable » qui montre que quiconque peut réussir s’il y met la volonté et le travail nécessaires.

À Arborg, hameau manitobain de 1252 âmes où Jermaine Loewen a grandi, la population est contente pour lui. Arborg est une ville de hockey, qui voit déjà un autre joueur de la région, James Reimer, évoluer pour les Panthers de la Floride.

Mais les plus grands supporteurs de Jermaine seront certainement ses frères et soeurs. Adoptée elle aussi, Makeda, 11 ans, est originaire d’Éthiopie, tandis que son petit frère, Nathaneal, 9 ans, est originaire de Jamaïque comme son aîné, dans les traces de qui, un jour, il aimerait bien patiner.

Quant à Jermaine Loewen, il ne tient rien pour acquis, dit-il depuis le camp d’entraînement des Stars au Texas. « J’écoute les instructions au meilleur de mes possibilités et j’essaie d’être une personne que les gens sont heureux de côtoyer », déclare-t-il simplement.