Moins connue que son équivalent pour les jeunes garçons juifs, la Bar Mitzvah, la cérémonie de la Bat Mitzvah est un rite de passage que la communauté juive de Winnipeg a peu l’occasion de célébrer.

Mais ce n’est pas la seule raison qui fait de cette journée une fête assez unique.

Car Léah Noël, Franco-Manitobaine, a été élevée en partie dans la religion catholique, du côté de son père, et dans la religion judaïque, du côté de sa mère.

« Mais mon père ne pratique pas vraiment sa religion catholique, si ce n’est pour les traditions de Noël et de Pâques, confie-t-elle en souriant. On n’allait pas à l’église, mais on allait à la synagogue. »

C’est là que Léah Noël découvre les célébrations propres au judaïsme et les origines de cette religion.

« Et la langue, l’hébreu, que j’aime beaucoup écouter, et que j’apprends », confirme-t-elle.

Une façon de questionner le monde

Mais surtout, Léah Noël découvre une façon de questionner le monde qui l’entoure.

« Là, je viens tout juste de finir le discours que je vais lire samedi. Je l’ai écrit autour de la section de la Torah, la Parasha, de la semaine de ma naissance. Cela parle de l’importance de nos actions, d’aider les autres », explique-t-elle.

« Il y a une analogie que j’aime beaucoup, qui compare les personnes à des arbres. Une personne qui a plus de sagesse qu’elle ne fait de bonnes actions, c’est comme un arbre avec beaucoup de branches et de feuilles, mais de faibles racines. Il n’est pas très solide, un coup de vent peut le faire tomber », raconte Léah Noël.

« Alors qu’une personne qui a moins de sagesse, mais qui fait plus de bonnes actions, c’est un arbre qui a peu de branches, peu de feuilles, mais de fortes racines, et tous les vents peuvent souffler sans qu’il ne tombe. »

Samedi, pour sa Bat Mitzvah, Léah a invité une centaine de personnes et prépare le hallah, le pain traditionnel juif, avec sa baba, sa grand-mère maternelle, et des friandises avec sa grand-mère paternelle.

Et elle a prévu de porter une robe verte, la couleur de son arbre de sagesse.

Avec des informations de Martine Bordeleau