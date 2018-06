Un texte de François Joly

La police de Calgary a procédé à une démonstration jeudi matin de ces nouveaux lanceurs de projectiles ARWEN ACE-T. Cette arme, destinée au départ au contrôle des foules, fait depuis mercredi partie de l’arsenal non létal de la police de Calgary.

Quarante patrouilleurs ont jusqu’ici été formés à leur maniement. Ce nombre passera à 120 en 2019. Les lanceurs de projectiles seront entreposés dans les auto-patrouilles et ne seront utilisés qu’en cas de confrontation avec un suspect agressif.

Les projectiles ont un diamètre de 37 mm et produisent un impact dont la puissance s’apparente à un lancer frapper de la Ligue nationale de hockey.

Le principal avantage de ces armes est leur plus grande portée. Elles permettent de neutraliser un suspect à une distance de 20 m, quatre fois plus qu’avec un pistolet Taser.

Un lanceur de projectile ARWEN ACE-T et des cartouches ARWEN AR-1 Photo : Radio-Canada/François Joly

Éviter les blessures

Le sergent Jason Bobrowich assure que les agents sont formés à viser les cuisses ou l’abdomen afin de réduire les risques de blessures. Il admet toutefois que les agents pourraient être appelés à tirer à faible distance. « Il y aura des situations où il est possible de faire usage de la plus grande portée, mais dans certains cas, il sera nécessaire et raisonnable de tirer de près ».

La police souhaite toutefois éviter des situations semblables à celle du 26 mars 2015 à Québec. Un policier antiémeute avait alors tiré à bout portant sur le visage d’une jeune manifestante.

La formation avant l’équipement

La police espère ainsi réduire le nombre de suspects tués par ses agents. En mai, un rapport rédigé par le juge à la retraite Neil Wittman mettait plutôt l'accent sur la formation des agents. Jason Bobrowich assure pourtant que l'ajout des nouvelles armes vient complémenter les recommandations du juge Wittman. « Ce projet était déjà amorcé avant le début de l’enquête. Notre équipe a rencontré le juge Wittman et a collaboré avec lui pour mettre ce projet sur pied », précise-t-il.

19 personnes ont été tuées par la police de Calgary depuis l'an 2000.