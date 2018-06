Plus d'un demi-siècle après la création de l'organisme, le président Patrice Berrel constate qu'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les gouvernements.

Le premier nom qu'on avait c'était Association for retarded individuals, alors, on a vraiment changé depuis ce temps! Mais tous les autres organismes ont été créés à partir de chez nous. On est très fiers de ce qu'on a pu gérer. Et maintenant on est à un point où on aide plus de 500 individus par année avec un budget qui n'est pas bien haut. Patrice Berrel, président Yukon Association of Community Linving

Patrice Berrel est président de l'organisme Yukon Association of Community Living qui soutient les personnes handicapées. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Yukon Association of Community Living soutient les adultes qui vivent avec un handicap. « On représente tous les gens. C'est pas juste l'autisme, le syndrome d'alcoolisme foetal, ou les difficultés d'apprentissage, tout le monde, dit Patrice Berrel. S'ils viennent à travers la porte, on essaie de les aider autant qu'on peut. On gère toute la vie d'un individu. »

L'organisme offre du transport, par exemple, puisque la majorité de leurs quelque 500 clients annuels n'ont pas de voiture. Les travailleurs offrent de l'appui pour trouver de l'emploi à travers certains partenariats avec des entreprises, à gérer les finances personnelles, et des activités de loisir.

42 000 $ pour une salle de bain adaptée

Le député fédéral Larry Bagnell (droite) annonce la subvention de 42 000$ pour les rénovations de la salle de bain et de la cuisine aux côtés de Mallory Pigage, une cliente (centre), et Patrice Berrel, président de l'organisme. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

L'organisme a obtenu au cours de l'hiver une subvention gouvernementale de 42 400 $ du fédéral pour la rénovation de la cuisine et de la salle de bain qui n'étaient jusqu'ici pas facilement accessible pour un fauteuil roulant ou une marchette. L'argent a également servi à installer un mécanisme qui permet aux personnes en fauteuil roulant d'ouvrir la porte des locaux et d'entrer sans assistance.

C'est pas beaucoup [d'argent] mais c'est important pour une personne avec un handicap de pouvoir aller à la salle de bain! Nous devons faire toutes les choses dans les édifices, dans la société, aussi dans les entreprises, pour que les personnes avec un handicap puissent participer dans la vie comme tout le monde. Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

Patrice Berrel apprécie avoir eu accès à au Fonds fédéral pour l'accessibilité, mais admet que l'attente des subventions est difficile. Il évalue à environ 200 000 $ le budget annuel pour l'organisme qui compte cinq travailleurs.

Les locaux de l'organisme sans but lucratif sont situés au centre-ville de Whitehorse. Environ 500 personnes par année utilisent les services. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

« Comme tous les organismes sans but lucratif, c'est dur. On essaye d'exister tant qu'on peut avec pas beaucoup d'argent. Mais on a fait beaucoup de progrès. »

Patrice Berrel a trois souhaits : « Tout le monde doit comprendre comment la vie de ces personnes est dure. Comme je dis, tout le monde va avoir un handicap avant de décéder. Ensuite, il faut de l'argent, du fédéral, du provincial et municipal aussi. Et puis, que les entreprises prennent l'appui pour embaucher des personnes avec un handicap. »