Peter Khill, un ancien réserviste de l'Armée canadienne, avait été accusé d'avoir tué Jon Styres alors qu'il tentait de voler son véhicule.

Des documents de cour déposés le 31 janvier 2018 montrent que la poursuite a été intentée par le cabinet d'avocats Hooper au nom de Lindsay Hill et de ses fillettes de deux et trois ans.

La poursuite civile allègue que Peter Khill a fait feu sur Jon Styres « alors que ce dernier fuyait la propriété, et qu'il [Peter Khill] avait l'intention de le tuer ».

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour. Les allégations contenues dans la poursuite sont très différentes de la preuve qui a été entendue lors du procès criminel.

Le cas du jeune Autochtone a souvent été comparé à celui de Colten Boushie en Saskatchewan.

Jon Styres a été tué le 4 février 2016. Photo : Facebook

Légitime défense

Peter Khill a admis avoir tiré les deux coups de feu qui ont mis fin aux jours de Jon Styres, alors âgé de 29 ans. Toutefois, son avocat a soutenu durant le procès que son client de 28 ans avait agi en légitime défense.

La poursuite civile allège cependant que Peter Khill a tiré « brusquement et sans préavis » alors que Jon Styres tentait de fuir.

Un spécialiste en projection de taches de sang et un médecin qui a étudié les rapports d'autopsie ont d'ailleurs tous deux conclu que l'Autochtone avait probablement été abattu alors qu'il faisait face au camion, mais ont précisé qu'il était possible qu'il se soit légèrement tourné vers Khill avant d'être abattu.

Lors du procès criminel, la défense a toutefois avancé que Peter Khill avait crié « Les mains en l'air! », avant d'ouvrir le feu quand Styres s'est brusquement retourné vers lui.

La famille et des amis de Jon Styres après le verdict de non-culpabilité Photo : CBC

2 millions

La poursuite réclame des dommages et intérêts totalisant 2 millions de dollars, des dommages et intérêts majorés et punitifs de 250 000 $, et tous autres frais échéants, à la discrétion de la cour.

Si le tribunal conclut que Peter Khill n'avait pas l'intention de tuer Jon Styres, la poursuite demande qu'il soit au moins déclaré coupable de négligence pour avoir tiré dans un espace confiné.

« Il [Peter Khill] savait, ou aurait dû savoir que le fait d'utiliser une arme à feu dans ces conditions entraînerait un préjudice ».