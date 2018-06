Un texte de Brigitte Dubé

Le fils de Sara Vigneau, Charles-Éric Bourgeois, devait se faire opérer aux îles le 26 juin et revenir le lendemain à la maison, mais, l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) a informé Mme Vigneau d’un changement de procédure. Un suivi de 10 jours est maintenant recommandé pour pouvoir intervenir en cas d’hémorragie.

Sara Vigneau refuse de prendre le risque.

C’est quand même assez inquiétant quand on dit que l’ORL vient faire des opérations et s’en retourne, estime Sara Vigneau. Les dangers se trouvent pendant les 10 jours qui suivent l’opération. Il y a eu un cas à Havre-Saint-Pierre et ils ont failli perdre l’enfant. On aurait pu accepter de le faire aux Îles, mais on nous conseille fortement d’aller à Québec.

Le voyage va entraîner d’importants frais de déplacement et de séjour pour elle, son fils et son conjoint. Elle les évalue de 3000 $ et 4000 $. Le CISSS des Îles rembourse les billets de traversier et les frais de déplacement en voiture pour elle et son fils. Il rembourse aussi 190 $ de frais de subsistance, mais pour seulement deux jours.

Sara Vigneau doit aussi s'absenter de la garderie en milieu familial qu'elle dirige.

Discussions en cours

Selon le CISSS, des discussions sont en cours relativement à cette situation. Il y a plusieurs ORL qui viennent ici régulièrement à raison d’une visite par mois », a indiqué par courriel Nicolas Arseneau, agent de communication et de recrutement. « En dehors de cette plage, les usagers sont pris en charge par le corridor de services qui est bien établi avec Québec. Pour la situation particulière de l’extraction des amygdales en lien avec le risque de saignement postopératoire, aucune directive n’a été émise à ce jour en provenance que ce soit du ministère de la Santé ou de l’Association des ORL du Québec.

Des discussions avec notre équipe d’ORL sont en cours et des directives seront prises pour le meilleur confort de nos usagers.

En ce qui concerne les autres corridors de services, les discussions avec les partenaires se poursuivent afin d’officialiser les ententes soit par l’organisation de visites aux Îles ou par télésanté (offrir des consultations à distance par visioconférence). Dans les deux cas, nous tiendrons la population informée en temps et lieu.

L’opération est prévue le 3 août, selon Sara Vigneau.