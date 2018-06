Cassandre Cometa, une enseignante de l’école secondaire de Clearwater River, près de La Loche, estime que le défilé de la fierté peut aussi encourager les jeunes à s’engager et à participer à des événements qui défendent leurs idées et leurs opinions.

C’est une activité qui encourage la joie, la diversité et l’ouverture aux différences. Cassandre Cometa

L’enseignante souligne que le défilé est d’autant plus important, car la communauté est petite.

« C’est important parce qu’il y a un monde infini de diversités et c’est difficile pour les élèves de voir la diversité dans une communauté qui est très isolée. L’école compte seulement 160 étudiants, ce n’est pas très grand, alors c’est une occasion pour moi, en tant qu'enseignante, de montrer et partager les cultures, les idées et les opinions qu'il y a dans le monde », explique-t-elle.

Cassandre Cometa ajoute que le défilé sera l’occasion de partager des informations sur la question des genres et des identités. « Il n’y a pas beaucoup d’informations parce que nous sommes beaucoup isolés. Je pense que les étudiants et les jeunes sont curieux et veulent avoir plus d’informations, alors avec ces activités et ce défilé, il y a plus d’information qui circule. »

Cassandre Cometa rapporte que l’école secondaire de Clearwater River soutient les élèves transgenres.

« J’ai un étudiant qui est transgenre. Il était en train de changer de nom quand je suis arrivée ici. Et l’administration le soutient beaucoup. Quand on est dans la classe, on utilise son nom masculin, ce qu’il préfère plutôt que son nom féminin », rapporte-t-elle. Elle ajoute que l’école offre le soutien de psychologues et de conseillers.

« Je pense que c’est la responsabilité des enseignants et de l’école d’aider les parents et les étudiants à trouver plus d’information. Je pense que les parents aiment que l’école soutienne ses étudiants ».

Selon elle, la majorité des élèves participeront au défilé.

Le premier défilé de la fierté était un succès

Ashton Janvier a aidé à organiser le premier défilé l'année dernière avec son frère Ashley. Selon lui, près de 200 personnes ont marché dans cette communauté de 2300 habitants l'an dernier.

Selon Ashton Janvier, qui s'identifie comme gay, la plupart des habitants de La Loche acceptent ceux qui se reconnaissent LGBTQ.

Toutefois, il confie que grandir gay à La Loche peut comporter des défis, comme celui de l'intimidation. Il espère que l'événement de cette année aidera notamment à attirer l'attention sur le manque de ressources professionnelles à La Loche pour les personnes qui s'identifient comme LGBTQ.