Un texte de Barbara Gorrand

À l’échelle du Canada, 44 % des enfants de moins de 4 ans vivent dans des zones qualifiées de « déserts » en matière de places en services de garde, selon le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

« Dès lors que trois enfants ou plus sont en concurrence pour une même place de garderie dans une zone donnée, on qualifie cette zone de désert, parce que le manque de places est très fortement ressenti », explique David Macdonald, l’économiste principal du CCPA et auteur de ce rapport qui, pour la première fois, permet de cartographier, au quartier près, les besoins en matière de places de garderie.

À ce titre, le Manitoba fait partie des provinces et territoires les plus mal nantis, juste devant la Saskatchewan, le Nunavut et Terre-Neuve-et-Labrador.

« Si l’on regarde de plus près la situation de Winnipeg, où se concentrent la moitié des jeunes enfants manitobains, le taux de couverture en matière de garderie est de 41 % », poursuit David Macdonald.

Mais là encore, il ne s’agit que d’une moyenne, car lorsqu'on regarde les chiffres quartier par quartier, on constate une grande disparité, notamment dans l’est de la ville, où les déserts sont plus importants. David Macdonald, économiste pour le CCPA.

Par exemple, les secteurs de Broadway, la Fourche ou encore Portage et Main, ont un taux de couverture de 104 %, avec 572 places pour 550 enfants de moins de 4 ans.

Mais le sud de Saint-Boniface et le sud-est de Saint-Vital, avec 204 places pour 1240 enfants de moins de 4 ans, affichent un taux de couverture de seulement 16 %.

La situation est pire encore dans les zones rurales.

En résumé : à Winnipeg, il y a deux places pour cinq enfants;

ailleurs au Manitoba, il n’y a qu’une place pour cinq enfants.

« Là, reprend l’économiste, le taux est plus proche de 20 %, ce qui veut dire que la majorité de la province est dans un désert. »

Flin Flon, Selkirk ou The Pas affichent un taux de couverture de 23 %, quand il est de 17 % à Steinbach ou d’à peine 2 % à Norway House.

Les places en garderie ne sont pas seulement importantes pour le développement des enfants, elles sont aussi un bon indicateur de croissance économique et d'équité salariale, analyse David Macdonald.

« Les deux principaux reproches qui sont faits par les familles, partout au Canada, c’est que les places coûtent cher, et qu’elles ne sont pas assez nombreuses, dit-il. En conséquence, un des deux parents doit rester à la maison ou travailler à temps partiel, et c’est bien souvent la mère de famille. »

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Un système à revoir entièrement

Pour Dominique Arbez, professeure en éducation de la jeune enfance à l’Université de Saint-Boniface, cette étude vient « confirmer ce que disent les acteurs de la petite enfance au Manitoba depuis longtemps : il n’y a pas assez de places en garderie ».

Selon elle, pour combler ce fossé et voir de nouvelles garderies ouvrir en nombre suffisant, il faudrait entièrement revoir le système actuel dans la province.

« Aujourd’hui, il dépend beaucoup trop des bénévoles, des organismes à but non lucratif, des parents qui doivent gérer les conseils d’administration. Il faut des ressources et la capacité d’aller chercher des fonds », énumère-t-elle.

« Les demandes sont gérées par la province, et très peu sont approuvées, déplore-t-elle. On voit bien avec cette étude, que la planification n’est pas assez réfléchie, y compris à Winnipeg, où certains quartiers sont moins aptes que d’autres à aller chercher les fonds nécessaires, ce qui accentue les disparités sociales. »

Selon Dominique Arbez, la solution passerait par « un système de gestion publique, comme pour les écoles », et un financement plus important.