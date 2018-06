Un texte de Francis Bouchard

Dans un courriel, le directeur général du SFENEO, John Raymond, dit seulement que le camp Cadanac est transféré au camp Ongrandi pour des raisons financières , sans donner plus de détails.

Pour des raisons financières, les Services à l’enfance du nord-est de l’Ontario ainsi que la Fondation pour les enfants du nord-est ne peuvent plus assurer le fonctionnement quotidien du camp Cadanac. John Raymond, directeur général des Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario

Le transfert se fait à condition que la propriété du camp Cadanac continue d’être utilisée comme camp d’été sans but lucratif et que les enfants recevant des services du SFENEO continuent d’y avoir accès.

La Fondation pour les enfants du nord-est continuera de subventionner en partie les frais d’inscription au camp d’été.

Le camp Ongrandi est un camp de vacances francophone géré par un organisme à but non lucratif. Cette fusion permet une expansion de ses services, selon les dirigeants du camp.