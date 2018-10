Un texte de Joane Bérubé

Les pêcheurs de poissons de fond ont longtemps espéré, et certains espèrent toujours, le retour de la morue dont les stocks ont été décimés dans les années 1990 en raison de la surpêche.

L’arrivée impromptue du sébaste en grande quantité change la donne. Cette pêche, de moindre importance à l'époque que la morue, deviendra sous peu la principale pêche au poisson de fond du golfe.

Pêche à la morue au large de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada/Gilbert Bégin

Une tâche complexe attend le ministre des Pêches qui doit repenser et restructurer un tout nouveau secteur de l’industrie.

Le ministre entend entreprendre ce travail avec réserve et précaution, à la recherche d'un consensus entre les différents partenaires de l'industrie.

Fils d’un ancien ministre des Pêches, politicien du Nouveau-Brunswick, Dominic LeBlanc est « tombé dedans quand il était petit ». Son père, Roméo LeBlanc, a occupé le poste dans trois cabinets du gouvernement de Pierre Elliot Trudeau pendant les belles années de la pêche au poisson de fond, dans les années 1970.

Il n'est donc pas étonnant que prudence soit le maître-mot du ministre lorsqu’il est question de la levée du moratoire sur la pêche au sébaste et de l'augmentation des quotas de pêche, malgré l'abondance de la ressource.

Que le moratoire soit levé ou non, je pense que l’accès en termes de contingent devrait être assez limité cette année et probablement aussi l’année prochaine. Dominic LeBlanc, ministre des Pêches

Équilibrer le partage de la ressource

Un panier plein de sébaste, aussi appelé « poisson rouge ». Photo : Radio-Canada/Courtoisie: Merinov

La répartition des contingents est d'ailleurs l'enjeu économique clé de la réouverture de la pêche au sébaste.

Avant l’imposition du moratoire en 1995, il n’y avait pas vraiment de permis de pêche spécifique au sébaste.

Pour pouvoir pêcher le sébaste, le pêcheur, l’entreprise ou la Première Nation devait détenir un permis de poissons de fond avec engins mobiles et un accès à une allocation individuelle ou une allocation compétitive.

Il reste, dans le golfe, 16 permis hauturiers avec allocations d’entreprises.



Sans effacer ce qui existe, le ministre veut repartir sur de nouvelles bases. Je ne pense pas qu’il faut juste recommencer où on avait arrêté en 1995. On a une occasion avec le retour [de la pêche] de voir comment on pourrait en faire bénéficier certains secteurs, certaines régions .

L’intégration des communautés autochtones est une réalité qui compte aussi pour le ministre qui indique en avoir déjà discuté avec les communautés de la Gaspésie.

Dominic LeBlanc souhaite aussi que des crevettiers puissent avoir leur part. Il dit avoir déjà abordé le sujet avec des élus du Québec, comme la ministre du Revenu et députée fédérale de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, le maire de Gaspé, Daniel Côté, et le ministre provincial responsable de la Stratégie maritime, Jean D’Amour.

Dominic LeBlanc admet aussi vouloir particulièrement aider les propriétaires-capitaines de bateaux. J’ai toujours une préférence afin de trouver la façon appropriée d’inclure les propriétaires. Je sais qu’il y a de plus petits bateaux, des pêcheurs qui sont en Gaspésie et dans les provinces de l’Atlantique qui veulent un accès, une manière de participer sur une base durable à la pêche.

M. LeBlanc se dit par contre conscient qu’il y avait, à l’époque, des gens qui avaient investi beaucoup dans la pêche et la transformation du sébaste et qui ont attendu patiemment le retour du poisson rouge.

Île d'Entrée aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Au Québec, c’était le cas notamment de l’usine Madelipêche qui transformait principalement du sébaste et qui disposait d’une flottille de sept bateaux. Historiquement, la flottille des îles de la Madeleine détenait 25 % du taux de captures autorisé de l’unité 1.

Je sais qu’à Terre-Neuve, il y a un intérêt, poursuit Dominic LeBlanc, ils avaient aussi une part historique. Ils sont assez prudents et pensent qu’on devrait attendre un an ou deux avant d’ouvrir la pêche commerciale à grande vitesse parce que ce secteur est inquiet pour la conservation.

Le ministre entend donc considérer ce qui existait auparavant, mais pas seulement. Je n’accepte pas que ce soit le seul facteur important qui devrait prédominer parce que 25 ans passés, il y avait certaines parts historiques des flottilles, que ce soit la pêche hauturière, que ce soit d’autres flottilles. Je suis prêt à considérer la meilleure façon d’intégrer tout le monde.

À la recherche du consensus

Dominic Leblanc pourrait recourir des experts pour analyser la situation et en résumer les enjeux avant de prendre une décision. Je veux prendre vraiment le temps de comprendre les options et de discuter avec les secteurs , indique le ministre qui aimerait en arriver à un consensus sur la répartition.

Dominic LeBlanc se défend bien de vouloir dédoubler le travail des comités déjà en place. Je ne veux pas que ça dure des mois et des mois, mais je cherche une manière de simplifier des options et de les faire comprendre par le plus grand nombre de personnes. Ce sera une première étape pour arriver à un consensus si on peut.

Bateau de pêche aux poissons de fond Photo : Radio-Canada

L’industrie n’en est pas encore là, et c’est d’ailleurs un des freins à une réouverture significative de la pêche dès cette année selon le ministre, même si les petits sébastes se comptent par millions dans le golfe.

Soutien financier

L’industrie n’est pas tout à fait prête non plus à la reconversion. Lors du dernier budget fédéral, Ottawa a annoncé la création d’un fonds de 400 millions de dollars répartis sur sept ans pour soutenir le secteur des pêches. Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique participantes.

L’industrie québécoise attend toujours une telle entente entre Ottawa et Québec.

Promise au printemps, l’annonce d’une telle entente a été reportée à l’été. Dominic LeBlanc est toutefois catégorique : le Québec aura sa part. Je ne veux pas créer une circonstance où l’industrie des provinces de l’Atlantique ait des avantages en termes de financement, de recherche et d’innovation, de pouvoir tester certains équipements, certains modes de pêche.

Je veux créer une situation où l’industrie québécoise est un plein partenaire et ne subit pas de désavantages. C’est une des bonnes raisons pour qu’une entente Canada-Québec sur les pêches fasse plein de bon sens. Dominic LeBlanc, ministre des Pêches

Il nous a été impossible d’obtenir une entrevue du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, sur l'apport du Québec à cette entente et au soutien qu'il entendrait, par exemple, apporter aux usines de transformation.

Miser sur la qualité

Cette idée de ne pas répéter les erreurs du passé est bien ancrée dans l’esprit du ministre fédéral des Pêches. C’est très intéressant en termes d’opportunité économique pour les communautés côtières, les pêcheurs et l’industrie. Cependant, je pense qu’il faut tirer les leçons du moratoire , souligne Dominic LeBlanc.

En raison de la surpêche, le Canada a longtemps traîné une image de mauvaise élève dans la gestion de ses ressources halieutiques.

Le temps est venu de mettre l’accent sur la conservation. D’autant plus que les gens sont plus conscients d’une pêche durable, plus responsable, capable de protéger les baleines et de ne pas polluer les océans.

Je veux un retour de la pêche au sébaste où la communauté internationale va reconnaître que nous l’avons fait d’une manière responsable, prudente. Dominic LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans

Il rappelle que le sébaste était à l’époque un poisson de peu de valeur. C’était le cousin pauvre de la morue du Nord , rappelle Dominic LeBlanc.

Sébastes dans la glace Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

L’industrie doit maintenant en faire un poisson sauvage de qualité, recherché sur les marchés internationaux et vendu à forts prix. C’est une coïncidence heureuse qu’on ait une chance de refaire l’image non seulement de notre pêche commerciale, mais aussi du produit.

L’occasion est d’autant plus intéressante, relève M. LeBlanc, que l’Accord Canada-Union européenne a éliminé plus de 20 % de tarifs douaniers sur les produits de la pêche.

La fin du moratoire ou… presque

Les grandes décisions viendront probablement l’année prochaine pour la saison 2020. Ce sera l’année où la pêche commerciale devrait être de retour sur une base plus importante.

Je sais que certains joueurs de l’industrie ont avancé l’idée de commencer ou d’augmenter les contingents cette année et l’année prochaine afin de vérifier certains équipements, de peut-être développer des marchés tranquillement. Je suis conscient du besoin de faire ça , dit Dominic LeBlanc.

Le ministre soutient qu’il comprend l’impatience de certains, mais répète travailler à bâtir une industrie durable à long terme.

Il faut résoudre les questions de répartition, de mode de pêche, de parts historiques, de développement de nouveaux marchés. Si on veut faire les bonnes choses, il faut nous donner le temps de le faire. Dominic LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans

Les poissons, conclut-il, doivent grandir et seront encore là l’an prochain, et leur valeur commerciale, encore plus grande.

Une rue de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Getty Images/Bob Hilscher

En attendant, le sébaste fera sûrement partie des discussions de la conférence fédérale-provinciale entre le ministre fédéral des Pêches et des Océans et ses homologues provinciaux qui se tiendra le mercredi 11 juillet et le jeudi 12 juillet, à Saint-Jean de Terre-Neuve.