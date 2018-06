Dès samedi, les règles entourant l'utilisation du cellulaire au volant seront plus sévères. Les amendes maximales seront multipliées par six et la nouvelle réglementation s'appliquera désormais à tous les appareils électroniques dotés de fonctions de transmission. Voici quatre façons d'utiliser votre cellulaire au volant tout en évitant une contravention salée.