Le sergent d'état-major Steve Conohan, de la Section des renseignements criminels de la GRC, met en garde contre les Bacchus et les Outlaws. Les deux bandes de motards criminels tentent, selon la police, d’augmenter leur influence dans la province.

Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province au Canada où les Hells Angels n’ont aucun chapitre ou club-école.

Les Vikings, qui étaient affiliés aux Hells Angels, ne sont plus actifs à Terre-Neuve-et-Labrador, affirme la GRC. Photo : CBC

L’Opération Bombard a en effet porté un dur coup aux Hells Angels en 2016. L’offensive de deux ans, menée par la GRC et la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, a mené à des accusations contre 10 personnes et a sonné la fin du club Vikings MC, affilié aux Hells Angels, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Avec l’arrivée de l’été, les déplacements des groupes de motards sont plus fréquents, avertit la GRC. Le policier Conohan demande au public de signaler aux autorités la présence de larges groupes composés de plusieurs dizaines de membres, portant souvent les emblèmes et les couleurs de leur club, et recommande de ne pas engager la conversation avec les motards .

Le sergent d'état-major Steve Conohan de la GRC. Photo : CBC/Terry Roberts

Selon Steve Conohan, les Outlaws cherchent à établir de nouvelles assises à Bishop’s Falls et à Centreville, tandis que les Bacchus tentent de s’implanter à Conception Bay South.

Les Bacchus et les Outlaws ont présentement des chapitres à Grand Falls-Windsor.

En ce moment, la présence de motards criminels serait surtout observée dans le centre de l'île de Terre-Neuve et dans la région de Saint-Jean.