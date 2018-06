Un texte de Camille Laventure

Les belettes

De nombreuses espèces de belettes (ou mustélidés) se trouvent dans les parcs du Canada continental, c’est-à-dire de la Colombie-Britannique au Québec. Observez, entre autres, la martre des pins, le carcajou, l’hermine, la belette à longue queue et le pékan. La belette habite surtout dans les forêts mixtes de feuillus, toujours à proximité de l’eau.

Belette. Photo : iStock

Les pikas

Les pikas ressemblent un peu aux souris, avec leur corps dodu et leurs oreilles arrondies. Ils sont surnommés les lapins des rochers, car ils habitent dans les milieux rocheux, en altitude. On trouve justement le pika d’Amérique dans les montagnes Rocheuses (du côté albertain), alors que le pika de l’Alaska préfère le nord de la Colombie-Britannique et le Yukon.

Pika. Photo : iStock

Les spermophiles du Columbia

Ce n’est que pendant l’été que vous pouvez apercevoir le spermophile dans les Prairies canadiennes, car ce petit rongeur hiberne pendant sept mois l’automne venu. Il ressemble à un écureuil, avec son museau bombé et son ventre dodu, mais sans les petites oreilles rondes et la grosse queue touffue. Attention, ne vous approchez pas trop, car il pousse un cri strident lorsqu’il sent qu’un prédateur arrive!

Spermophile. Photo : iStock

Les marmottes

Quatre espèces de marmottes habitent les écosystèmes du Canada : la marmotte à ventre jaune, la marmotte des Rocheuses, la marmotte de l’île de Vancouver et la marmotte commune, aussi appelée le siffleux. On les trouve un peu partout dans les forêts et les environnements rocheux, du Yukon aux provinces maritimes.

Marmotte Photo : iStock

Les loutres de rivière

Ce joyeux mammifère de la famille des mustélidés est surtout reconnu pour sa nature joueuse. Les loutres chassant leur nourriture dans l’eau, rendez-vous dans les forêts ou en bordure de la toundra, sur le bord des lacs, des rivières, des marais et des baies pour les observer en action.

Loutres de rivière. Photo : iStock

Les macareux moines

Aussi appelés « perroquets de mer », les macareux moines sont facilement reconnaissables grâce à leur bec très coloré et leur allure de gentilhomme. Au Canada, il faut les chercher près de l’océan Atlantique. Les côtes des provinces maritimes sont donc toutes désignées pour les observer, tout comme celles de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine au Québec. D’ailleurs, l’île aux Perroquets, dans le parc national de l’Archipel-de-Mingan, lui doit son nom!

Macareux moine. Photo : iStock

Les martres

Les martres sont présentes partout au pays, surtout dans les vieilles forêts matures. Elles sont cependant plutôt difficiles à trouver, car en plus d’être timides, ces petits mammifères de la famille des belettes sont en voie de disparition ou menacés, selon l’espèce. Appréciez donc encore plus votre chance si vous les croisez!

Martre. Photo : iStock

Les chiens de prairie à queue noire

Ces rongeurs herbivores légèrement dodus sont très sociables! Ils se trouvent surtout dans les Prairies canadiennes. De plus, si vous en apercevez un, il y a fort à parier que vous en croiserez plusieurs autres, car les chiens de prairie à queue noire vivent en grandes colonies.

Chiens de prairie à queue noire. Photo : iStock

Les phoques communs

Les phoques communs sont assez énormes : les adultes peuvent atteindre une longueur de 1,85 m et un poids de 110 kg! Au Canada, vous pouvez les apercevoir presque partout, dans les eaux côtières du Pacifique, de l’Atlantique et de la baie d’Hudson. Vous pourriez même voir des bébés phoques, car la saison de mise bas se poursuit jusqu’en juillet dans le nord des provinces. L’un des meilleurs endroits où trouver ces talentueux plongeurs est le parc national du Bic, au Québec, dont le phoque est l’emblème animalier.

Phoque commun. Photo : iStock

