Les modifications fiscales aux allocations de dépenses et l'évolution du travail des élus incitent les villes et les municipalités à revoir le modèle.

En novembre dernier, le nombre de conseillers est passé de 19 à 15 à Saguenay. La majorité d'entre eux se consacrent à leur travail à temps plein.

« Les districts ont été agrandis au niveau de la superficie, mais il y a plusieurs districts aussi qui ont été augmentés en termes de population. Il y a une augmentation aussi de la charge de travail », explique Jonathan Tremblay, conseiller municipal.

Rémunération des élus

Actuellement, le salaire de base d'un conseiller municipal est d'environ 30 000 $.

Ceux qui siègent au comité exécutif ou qui président des commissions reçoivent des montants variant entre 3000 $ et 12 500 $.

Chaque conseiller jouit par ailleurs d'une allocation de dépense maximum d'un peu plus de 16 000 $. Ce montant est non imposable.

Rémunération des conseillers de Saguenay Photo : Radio-Canada

Cependant, dès 2019, cette allocation sera imposable à la suite de modifications apportées par le gouvernement fédéral. Face à ces pertes de revenus, la Ville de Saguenay veut ajuster l'échelle salariale des élus même si ce sujet demeure sensible.

« On essaie de trouver des fonds de tiroirs pour essayer de poursuivre nos programmes d'investissements puis on va aller s'augmenter. C'est sûr que si [...] on envoie ce message-là, ça va être très négatif. Par contre, il y a une façon de l'amener et c'est d'ailleurs ce qu'on va privilégier. C'est qu'on veut arriver avec des chiffres très faciles à comprendre », ajoute Jonathan Tremblay.

Le salaire des élus a fait l'objet de discussions lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en mai dernier.

L'UMQ a créé un outil en ligne pour aider ses membres à calculer de nouvelles chartes salariales pour les élus.

L'organisme rappelle qu'il revient aux conseils municipaux de décider de la rémunération des élus.

« On explique le rôle des élus municipaux, mais on ne va pas lancer pour l'ensemble des municipalités en même temps un débat là-dessus. Ça fait partie des responsabilités de chaque conseil municipal, c'est une question d'autonomie », relate Alexandre Cusson, président de l’UMQ.

Un comité formé de trois conseillers de Saguenay analyse actuellement différents scénarios.

Ils souhaitent proposer un nouveau modèle à l'ensemble du conseil municipal avant le dépôt du prochain budget prévu cet automne.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay