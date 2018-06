De concert avec la Ville de Sherbrooke, l'Association des locataires lance un appel à tous les propriétaires d'immeubles locatifs afin qu'ils fassent connaître la disponibilité de leurs logements pour répondre aux besoins des familles de Sherbrooke qui se retrouveront sans loyer à compter du 1er juillet.

« Les propriétaires de grands logements ont divisé leurs grands logements en trois et demi et quatre et demi. Ç'a fait une pénurie dans les grands logements et le peu qu'il y a sont dispendieux, ce qui fait que les familles à faible revenu, sur l'aide sociale ou qui travaillent au salaire minimum ont de la difficulté à se trouver un logement », explique Normand Couture, coordonnateur à l'Association des locataires de Sherbrooke.

Les propriétaires sherbrookois peuvent inscrire leurs logements disponibles dans une banque de données en communiquant directement avec l'Association des locataires de Sherbrooke, indique-t-il.