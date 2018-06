Grant Arthur Sneesby, originaire du Manitoba, a été arrêté mercredi à Edmonton. Il fait face à un chef d’accusation de meurtre au second degré et un chef d’indignité envers la dépouille de la mère de famille.

Le corps de Gloria Gladue a été retrouvé sur une propriété rurale du Manitoba le 17 juin 2018 et identifié il y a deux jours.

La famille de la femme de 44 ans n’avait pas eu de ses nouvelles depuis un message texte envoyé à sa fille le 8 octobre 2015. Gloria Gladue avait ensuite été vue qui entrait dans une résidence de Wabasca-Desmarais deux jours plus tard. Depuis, plus personne n’avait vu ni obtenu de nouvelles de cette mère de sept enfants.

La Gendarmerie Royale du Canada a demandé l’aide du public en novembre 2015 pour la retrouver et plusieurs fois, la famille de Gloria Gladue s’est jointe à cet appel. Les proches ont même organisé une battue et plusieurs veillées à la chandelle.

La fille aînée de la disparue et son fils ont témoigné lors du passage de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Edmonton en novembre 2017.

Il n'y a aucune joie dans cette histoire. Certains diront que nous pouvons enfin tourner la page, mais ce n'est pas la fin que nous voulions. Il n'y a pas de fin pour nous, mais le début d'une douleur plus profonde , a expliqué la fille de Gloria Gladue, Nicole Gladue-Weesemat.

Grant Sneesby devrait comparaître à la Cour provinciale de Desmarais en Alberta le 12 juillet.

Avec des informations de Zoe Todd