M. Height, un résident de Thunder Bay, a aperçu une femelle orignal et son veau qui nageaient vers lui lorsque soudainement ils sont partis dans des directions opposées.

Après quelque temps, le petit a grimpé sur une roche sur le bord d’une falaise.

J’ai continué à pêcher et je suis revenu environ deux heures plus tard. Il était assis au même endroit et il frissonnait , raconte M. Height.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Je ne pouvais pas le prendre dans le bateau, alors je l’ai attrapé par le cou pour qu’il quitte le rebord et j’ai essayé de le pousser dans la direction où sa mère était partie. Allan Height

Le pêcheur a finalement été capable de l’approcher de la bonne rive, mais l’animal est resté immobile dans l’eau peu profonde.

J’ai dû sortir de mon bateau et le soulever pour le sortir de l’eau. Allan Height

Après une trentaine de minutes, le jeune orignal est parti dans le bois.

Allan Height a vu la mère et son bébé ensemble lorsqu’il est revenu le lendemain matin.