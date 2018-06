Le plan inclut 39 actions, dont 16 devront être mises en place d’ici avril 2019. Le gouvernement injecte 4,3 millions de dollars cette année pour amorcer les modifications jugées nécessaires.

La province veut aussi offrir de meilleures bourses aux enfants dans le système pour qu’ils puissent suivre des études postsecondaires et augmenter les fonds pour prévenir le suicide chez les jeunes et pour améliorer les débouchés pour les jeunes handicapés.

Dix-sept recommandations touchent spécifiquement les Autochtones.

Le gouvernement veut notamment ajouter une perspective autochtone aux lois et politiques des services à l’enfance et promet de modifier en ce sens la Loi sur les services à l’enfance. Une autre recommandation est aussi de mettre en place des pratiques pour lutter contre le racisme et la discrimination chez les fonctionnaires.

Les services à l’enfance ont été lourdement critiqués en Alberta au cours des dernières années après la mort de la petite Serenity.

La fillette de 4 ans est morte d’un traumatisme à la tête en septembre 2014, alors qu’elle avait été placée par les services sociaux chez un couple de proches de la famille de sa mère. Son corps présentait des signes de malnutrition ainsi que d’abus physiques et sexuels.

Une enquête avait ensuite révélé que six enfants vivaient toujours dans la maison où avait été placée la petite Serenity avant sa mort.