Depuis trois ans, Fusion Jeunesse et le Carrefour jeunesse-emploi collabore avec Ubisoft pour permettre à des élèves du secondaire de Québec de créer leur propre jeu.

Jacob Saint-Pierre et Malrick Doyon participent au projet depuis son lancement.

« Ça faisait longtemps qu'on était à l'école secondaire et je perdais un peu de motivation. Ça me donnait une raison d'aller à l'école, chaque fois que j'avais le projet de jeux vidéo », explique Jacob.

« C'est moi qui fais le jeu, je programme tout le jeu. Ça m'a permis de savoir dans quoi je veux aller dans la vie », ajoute fièrement Malrick.

Jacob Saint-Pierre (à gauche) et Malrick Doyon, deux élèves du secondaire qui créent un jeu vidéo Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

L'initiative qui fait partie du programme parascolaire prévoit cinq heures de formation par semaine pendant toute la durée de l'année scolaire.

Un mentor de la compagnie Ubisoft accompagne les élèves tout au long du projet et rencontre les élèves une fois par mois.

« On est rendus avec sept écoles dans la région à Québec qui participe, précise le mentor Pierre-Luc Vachon, d'Ubisoft. Chaque fois qu'on voit les projets, on est toujours impressionnés du travail et de la qualité des projets des jeunes. »

Le mentor Pierre-Luc Vachon d'Ubisoft Photo : Radio-Canada

Près de 200 élèves se sont inscrits au programme depuis sa création.

« Ça permet de donner un sens à ce qu'on fait à l'école, quand on apprend à écrire le texte narratif en français, par exemple », illustre Pierre-Luc Aubin, coordonnateur de Fusion Jeunesse.

« Pour la programmation, ça peut donner le goût des mathématique. Ça aide à développer le raisonnement la résolution de problèmes et la créativité », ajoute-t-il.

Jacob et Malrick qui ont terminé leur 5e secondaire ont décidé de poursuivre leurs études au Cégep dans le domaine du jeu vidéo.

« J'ai deux rêves : travailler chez Ubisoft et le deuxième est de faire ma propre entreprise de jeu vidéo avec Jacob », conclut Malrick Doyon.