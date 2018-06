Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a par ailleurs annoncé jeudi après-midi une aide de 21,1 millions de dollars d'Ottawa à l'entreprise située sur le boulevard Industriel, à Sherbrooke, pour lui permettre d'accroître sa capacité de production et de demeurer à la fine pointe de la technologie dans la fabrication additive (impression 3D), un secteur en croissance.

« Ce secteur emploie près de 1,7 million de Canadiens et contribuera pour 183 milliards de dollars, soit 10 %, au PIB du Canada en 2018 [...] Grâce à de tels investissements, nous ferons du Canada un chef de file de l'innovation mondiale », a mentionné Navdeep Bains.

« Le projet de Tekna prouve que Sherbrooke est un centre d'innovation passionnant dans la fabrication de pointe et créera des emplois bien rémunérés pour les familles de la région », a de son côté salué la ministre du Développement international et députée de la circonscription de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau.

Le gouvernement provincial investira quant à lui 9,4 millions de dollars dans le projet.

« Face à une concurrence mondiale toujours plus vive, les entreprises manufacturières québécoises, notamment celles de la région de l'Estrie, doivent innover et réaliser des investissements stratégiques afin de saisir pleinement les occasions d'affaires des différents marchés. Tekna a bien saisi cet enjeu et c'est pourquoi nous sommes fiers de l'appuyer », note le ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, Luc Fortin.