Le projet de 6,2 millions de dollars consiste à agrandir et à réaménager le bâtiment considéré comme un site patrimonial. Un système de ventilation et de climatisation sera installé, en plus de l'ajout d'un étage. Cette nouvelle section sera consacrée à la lecture.

Un deuxième étage sera construit sur la section arrière du bâtiment actuel. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Un concours architectural sera lancé prochainement pour les plans et devis du projet sur ce site patrimonial.

Un concours d’architecture, ça veut dire que ça va vraiment être original, ça va être vraiment le top. C’est une super bonne nouvelle. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

La mairesse explique que le manque d'espace était devenu flagrant puisque la fréquentation de la bibliothèque ne cessait de croître. Selon elle, le nouvel aménagement répondra aux besoins des citoyens.

D’après les informations de Patrick Bergeron