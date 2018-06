Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Selon la CPT, les ambulanciers sont forcés d'être de garde à la maison plutôt qu'à la caserne pendant sept jours consécutifs en raison des horaires de faction, aussi appelés « horaires 7/14 » dans le milieu. Les ambulanciers doivent d'abord se rendre à la caserne afin de récupérer leur véhicule d'urgence pour ensuite se rendre sur le lieu d'intervention.

Les ambulanciers demandent que ces horaires soient remplacés par des horaires à l'heure qui permettraient à deux d'entre eux d'être de garde à la caserne ou dans le véhicule d'urgence, prêts à partir dès qu'un appel leur est transmis.

La CPT explique qu'elle offre ses services ambulanciers sur un territoire d'environ 2200 kilomètres carrés pour une population d'environ 13 000 habitants répartis dans 11 municipalités. Pour le directeur général de la CPT, Éric Bouchard, il est incompréhensible que l'organisme soit assujetti à de tels horaires.

C'est dur à comprendre. On reçoit entre 1200 et 1400 appels par année. Pendant ce temps, l'horaire de faction de Saint-Fabien a été aboli et ils reçoivent à peu près 220 appels par année. Éric Bouchard, directeur général de la Coopérative des paramédics du Témiscouata

Selon Éric Bouchard, six ambulanciers ont préféré se trouver du travail ailleurs en raison des horaires de faction. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Éric Bouchard ajoute que les horaires de faction ont un effet sur la qualité de vie des ambulanciers. « On se retrouve avec un problème de rétention et certains de nos [ambulanciers] vont se trouver du travail ailleurs. Juste depuis décembre, on a perdu six [ambulanciers] au profit de Rivière-du-Loup, Mont-Joli ou Rimouski qui, eux, ont des horaires à l'heure ».

Ce problème de rétention, en pleine pénurie de main-d'œuvre, inquiète les maires des municipalités du Témiscouata. « C'est la sécurité de nos gens! Pour nous, c'est un incontournable d'appuyer nos [ambulanciers]. En intervenant de façon inadéquate, on met en jeu la santé des gens de la région », affirme Denis Blais, maire intérimaire de Témiscouata-sur-le-Lac.

« J'ai été instructeur en premiers soins dans l'aviation et je sais que le temps de réponse est primordial. Il va falloir que le ministre [Barrette] se mette dans la tête que c'est un service essentiel! », tranche le maire de Saint-Honoré-de-Témiscouta, Richard Dubé.

Les appuis reçus par la Coopérative des paramédics du Témiscouata Les onze municipalités desservies par la CPT

La MRC de Témiscouata

Dre Émilie Desrosiers, chirurgienne générale à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Vincent Couture, candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata

L'Union des municipalités du Québec

De gauche à droite: Vincent Couture, candidat du Parti Québécois dans Rivière-du-Loup--Témiscouata; Éric Bouchard, directeur général de la CPT; Mathieu Bossé, coordonnateur aux opérations de la CPT; Denis Blais, maire par intérim de Témiscouata-sur-le-Lac. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Réaction du ministre responsable

Questionné sur le sujet, le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, a tenu à souligner qu'il soutient entièrement la démarche des ambulanciers du Témiscouata.

« On doit desservir du secteur des Malécites de Viger [réserve Whitworth] jusqu'aux frontières du Nouveau-Brunswick. Si quelqu'un éprouve un malaise, 7 à 12 minutes, c'est long. C'est ce que je défends auprès de mon collègue Gaétan Barrette », affirme Jean D'Amour.

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata demande aussi au CISSS du Bas-Saint-Laurent d'y mettre du sien pour corriger la situation rapidement. « C'est le CISSS qui a les outils en main pour décider. J'ai parlé à la PDG du CISSS [Isabelle Malo] au cours des derniers jours. Je vais intervenir aussi longtemps qu'il le faudra », souligne Jean D'Amour.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Jean d'Amour. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Mon appui est indéfectible. Je veux être clair. Et c'est pas seulement un appui aux [ambulanciers], mais aussi à la population du Témiscouata. Jean D'Amour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

Un appui qui intéressera certainement la CPT qui n'écarte pas des moyens de pression si les horaires de faction perdurent. « C'est clair qu'on va se faire entendre », conclut Éric Bouchard, directeur général de l'organisme.