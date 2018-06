Un texte d’Alain Labelle

Des aliments transformés, comme les pizzas surgelées, aux produits de beauté en passant par les biocarburants, l’huile végétale est au centre des habitudes quotidiennes des humains.

À eux seuls, en raison de leurs rendements élevés, les palmiers à huile représentent pas moins de 35 % de toute l’huile végétale produite dans le monde, mais ils ne représentent que 10 % des terres affectées aux cultures oléagineuses et 0,4 % de la déforestation globale.

Le rapport note que les impacts actuels de la production d’huile de palme sur la biodiversité sont observés particulièrement en Malaisie et en Indonésie. Dans certaines régions, pas moins de 50 % des forêts ont été transformées en plantations. D’autres régions en Afrique tropicale et en Amérique pourraient aussi produire de cette huile prochainement pour répondre à la demande grandissante.

Une plantation de palmiers à huile et une usine de transformation situées à Sikidang, en Indonésie Photo : iStock

Si ces pourcentages sont préoccupants, le rapport note que la réalité est complexe et que la simple interdiction de production d’huile de palme ne réglerait rien puisque la demande en huiles végétales ne fléchira pas.

Les auteurs de l’étude ont utilisé des données satellites pour estimer la zone totale plantée. Les renseignements recueillis permettent d’estimer à 18,7 millions d’hectares la surface de culture uniquement pour l’huile de palme industrielle, soit au moins 25 millions d’hectares en incluant les petites plantations.

C’est plus que les 21 millions d’hectares rapportés par les principaux pays producteurs pour l’ensemble de l’huile de palme.

Carte des plantations de palmiers à huile dans le monde, selon l’analyse par satellite réalisée et revue dans la présente étude. Cette carte représente uniquement les plantations industrielles. Photo : UICN

L’huile de palme est récoltée dans des régions tropicales riches en espèces animales et végétales, si bien qu'une augmentation des surfaces de culture aurait des effets catastrophiques sur la biodiversité mondiale.

Le rapport note que les zones où la culture de l’huile de palme pourrait potentiellement s’étendre abritent plus de la moitié (54 %) des mammifères menacés dans le monde et presque les deux tiers (64 %) des oiseaux menacés.

Toutefois, si d'autres cultures oléagineuses venaient à remplacer l’huile de palme dans la consommation humaine, les dommages environnementaux se déplaceraient vers les écosystèmes des forêts tropicales d’Amérique du Sud ou de la savane africaine.

De plus, il faut savoir que les autres cultures oléagineuses demandent jusqu’à neuf fois plus de terres que l’huile de palme pour la même production.

Son remplacement par des cultures de colza, de soja ou de tournesol menacerait d’autres écosystèmes, et d’autres espèces en subiraient les conséquences. Il augmenterait ainsi significativement la surface terrestre totale utilisée pour la production d’huiles végétales.

L’UICN explique que c’est en évitant davantage la déforestation liée à l’huile de palme que l’on obtiendrait, de loin, « les plus gros gains pour la biodiversité ».

Plantation de palmiers à huile dans la partie indonésienne de Bornéo, montrant des palmiers au premier plan, l’usine de production d’huile de palme au centre et un parc national boisé en arrière-plan Photo : UICN/Douglas Sheil