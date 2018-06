Les chiffres de l'Institut Angus Reid montrent que seuls 7 % des Canadiens interrogés utilisent leur vélo plusieurs fois par semaine, 16 % circulent dans les transports en commun et 78 % conduisent leurs véhicules, plusieurs fois par semaine.

La plupart des Canadiens (60 %) disent ne pas observer de conflits entre les automobilistes et les cyclistes. En revanche, 24 % d'entre eux disent au contraire voir des conflits et estiment que les cyclistes sont responsables. Pour 16 % des Canadiens qui disent avoir été témoins de conflits, ce sont les automobilistes qui sont responsables.

Selon la firme de sondage, bien que la plupart des Canadiens affirment qu'il n'y a pas beaucoup de conflits entre les cyclistes et les conducteurs dans les villes où ils habitent, les personnes qui ont été témoins d'affrontements entre les deux groupes ont tendance à diriger leurs reproches vers ceux qui circulent à deux roues plutôt qu'à quatre.

La piste cyclable du pont Burrard de Vancouver est la plus achalandée en Amérique du Nord Photo : Radio-Canada/Daniel Beauparlant

Les résidents des grands centres urbains ont plus de chance d'être concernés par un conflit sur la route. Selon l'Institut Angus Reid, 43 % des résidents des zones urbaines disent avoir rencontré des conflits contre 57 % qui disent ne pas en avoir connu.

La majorité des résidents de la région métropolitaine de Vancouver, Winnipeg et Halifax affirment qu'il y a beaucoup de conflits entre les cyclistes et les automobilistes dans leur région, tout comme six résidents sur dix dans la région métropolitaine de Toronto. Ce n'est que dans la banlieue de Toronto que la perception de conflits est inférieure à la moyenne nationale.

En se penchant sur les réponses de ceux qui disent observer des querelles entre les conducteurs et les cyclistes où ils habitent, il apparaît que dans la plupart des zones urbaines, ceux qui perçoivent un conflit sont enclins à blâmer les cyclistes. Les exceptions notables sont à Winnipeg et Halifax, où les réponses sont réparties plus également.

« D'habitude dans les villes où l'on rencontre le plus d'automobilistes, nous avons plus de chance de voir des conducteurs qui vous disent : " Ce n'est pas de notre faute " », note Sachi Kurl, le directeur de la firme de sondage, Angus Reid Institute.

Près des deux tiers des 526 Winnipégois interrogés ont ainsi déclaré qu'il y avait « bon nombre de conflits » entre les conducteurs et les cyclistes, et 52 % attribuaient la responsabilité à ceux qui se déplaçaient à vélos.

« Je pense que nous avons beaucoup plus de conducteurs impatients », a déclaré Doug Foster, 56 ans, un conducteur de voiture et de camion de longue date. Il dit que la seule fois où il est sur deux roues, c'est lorsqu'il se déplace en moto.

« C'est très simple; beaucoup de gens ne font pas attention, cela vaut pour les cyclistes et les automobilistes », a-t-il indiqué.

Brenda Saunders circule régulièrement sur son vélo à Winnipeg depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada

Brenda Saunders utilise son vélo comme principal mode de transport depuis 20 ans. Elle dit que les conducteurs ont généralement tort.

« Je pourrais aussi dire l'inverse, parce que j'ai vu des cyclistes se comporter très mal sur la route, mais je suis aussi d'accord pour reconnaître que les automobilistes n'aiment pas trop les cyclistes », analyse-t-elle.

Elle dit avoir déjà été la victime de cas de rage au volant.

« J'ai reçu des cris d'un motocycliste, il a menacé de me repousser, et c'est arrivé avec quelques voitures également », a-t-elle dit.

Trop de pistes cyclables?

Lorsque l'on demande aux Canadiens leur avis sur les pistes cyclables, ils se montrent encore une fois divisés.

Dans les régions métropolitaines de Calgary et Edmonton, les répondants sont plus susceptibles de dire qu'il y a trop de pistes cyclables plutôt que pas assez. Les résidants de la région métropolitaine de Vancouver sont divisés, tandis qu'à Winnipeg, les gens souhaitent en voir davantage.

« Les villes de ce pays subissent le changement le plus profond en 100 ans en ce qui concerne la façon dont les différents modes de transport partagent la route », a déclaré Sachi Kurl.

« Les vélos ne sont pas une nouveauté, mais l'insistance des urbanistes pour encourager plus de circulation sur la route est une chose relativement nouvelle qui nécessite un changement d'état d'esprit qui, je pense, sera générationnel ».