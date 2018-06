Un texte de Camille Laventure

La cerise

Les cerises cultivées au Québec ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui nous arrivent de la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, ou de France. Ce sont plutôt des griottes, qui se démarquent par un goût acide, semblable à celui de la canneberge ou du cassis, parfait pour faire des recettes plus sucrées. La culture de cerise au Canada date de seulement quelques dizaines d’années.

Saison de récolte : juillet

Le cassis

Avec moins de 50 hectares de superficie de culture au Québec, la production locale de cassis est encore discrète. Si le fruit tel quel, frais et cru, n’offre pas un goût très intéressant, il est délicieux lorsque sucré, cuisiné ou transformé, par exemple pour faire des produits alcoolisés, des vinaigres ou des sirops.

Saison de récolte : de la fin juillet à la mi-août

Le maïs

Une épluchette en vue? Assurez-vous de servir les plus beaux épis à vos convives en allant les cueillir de vos propres mains. Il est à noter que cette céréale révèle son meilleur côté lorsqu’elle est consommée dans les 24 heures suivant sa récolte… et quand elle est recouverte d’une bonne couche de beurre salé!

Saison de récolte : de la mi-août à la mi-septembre

La poire

Saviez-vous que plus de 130 variétés de poires sont cultivées au Canada? Un grand avantage de l’autocueillette de poires, c’est que plusieurs cultivateurs fabriquent et vendent sur place d’étonnants – et délicieux! – produits à base de ce fruit. Par exemple, à la Cidrerie et Vergers Pedneault, sur L’Isle-aux-Coudres, on prépare une mistelle de pomme et de poire, et au verger Labonté de la pomme, à Oka, vous pouvez vous procurer du beurre de poire.

Saison de récolte : du début septembre à la mi-octobre

Les raisins

Non, pas ceux qui servent à produire le vin! Les raisins de table sont maintenant timidement cultivés au Québec; peu de variétés peuvent survivre au climat nordique de la province. Celle qui est la plus répandue ici est la Summerset, une variété rustique de raisins rouges, mais vous réussirez aussi à trouver des raisins verts, bleus et même jaune doré chez les producteurs québécois.

Saison de récolte : du début septembre à la mi-octobre

La courge

Des dizaines de variétés de courges sont cultivées au Québec, et vous pouvez aller les choisir vous-mêmes dans le champ. La courge musquée (ou butternut), la courge spaghetti ou la citrouille sont déjà bien connues, mais pourquoi ne pas vous initier à l’oranghetti, à la Hubbard ou à la galeuse cette année?

Saison de récolte : de la mi-juillet à la fin septembre

Pour savoir où cueillir ces fruits et légumes, rendez-vous sur le site web autocueillette.com ou renseignez-vous auprès des sites d’information touristique régionaux.

