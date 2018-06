Olymel, dont la plus vaste usine est à Vallée-Jonction avec 800 employés, produit, transforme et distribue des viandes de porc, de boeuf et de la volaille.

Aliments Triomphe est pour sa part propriétaire entre autres des marques Tour Eiffel, Chef Georges et La Mère Poule. Cette dernière marque regroupe entre autres des purées de fruits et de légumes biologiques ainsi que des purées de viande pour bébé.

Le président-directeur général d’Olymel, Réjean Nadeau, est heureux de voir son entreprise diversifier et accroître sa production pour servir une plus vaste clientèle à l'échelle nationale.

« Olymel est fière d’acquérir une entreprise québécoise renommée pour la qualité de ses produits et d’élargir ainsi notre présence dans plusieurs segments de marché, dont notamment celui des aliments pour bébé », souligne-t-il.

Ce n'est pas vraiment un compétiteur. Ça nous amène dans une gamme de produits où nous n'étions pas beaucoup. Réjean Nadeau, président-directeur général d’Olymel

Autre acquisition

Il y a quelques jours, Olymel a également fait l'acquisition d'une entreprise ontarienne d'abattage et de transformation de volailles.

Ces acquisitions n’auront pas d’impacts négatifs pour les employés actuels, mentionne M. Nadeau.

« Ça change peu à court terme pour les employés. Cette division va être gérée indépendamment et on souhaite augmenter le nombre [d’employés] ».

Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.