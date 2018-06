Cette figure imposante sur le cap Diamant n’est pas qu’un hôtel de luxe ayant accueilli d'importantes personnalités. Le Château Frontenac a été le théâtre de rencontres historiques et de tournages de films célèbres.

Il est également la résidence de fonction officielle de certains premiers ministres québécois. C’est notamment le cas de Maurice Duplessis. Les deux Conférences de Québec, en 1943 et 1944, se tiennent à l’époque où il réside au Château.

Ces réunions entre chefs d’État sont d’une telle importance que l’hôtel est fermé. Personne ne peut y rester. Et cela n’exclut pas le premier ministre du Québec, malgré qu’il y habite de manière permanente.

À la suite de la première conférence, un jeune garçon de table fait une découverte pour le moins surprenante en nettoyant la salle. Sous la table où s’était assis Winston Churchill, Franklin Roosevelt et William L. Mackenzie King se trouve le document confidentiel détaillant le débarquement de Normandie.

Le garçon se rend donc discrètement à la Citadelle où logent les dirigeants pour leur rapporter le précieux document.

À l’émission 400 fois Québec du 12 janvier 2008, l’animatrice Catherine Lachaussée et l’historienne France Gagnon-Pratte explorent la richesse architecturale et historique du bâtiment.

Aujourd’hui, l’hôtel compte plus de 600 chambres. Au fil du temps, 17 suites sont renommées en l’honneur de personnalités importantes qui y ont séjourné. La reine Elizabeth II, Grace de Monaco, Charles de Gaulle et François Mitterrand sont tous immortalisés au Château.

C’est également le cas du cinéaste américain Alfred Hitchcock qui loge dans l’hôtel pendant le tournage de La loi du silence en 1952. Il rend hommage à la beauté du lieu dans la séquence d’ouverture du film.

Mais en 2000, l’édifice dévoile un secret gardé pendant plus de 50 ans : une chambre emmurée et oubliée.

Construite en 1909, l’immense pièce se trouve à l’étage des appartements des femmes de chambre qui, à une certaine époque, résidaient à l’hôtel.

La journaliste Nicole Germain met en lumière ce lieu caché au Téléjournal du 22 novembre 2000.

La raison initiale de sceller la pièce demeure un mystère, mais sa découverte révèle une vue incomparable sur la terrasse Dufferin et le fleuve Saint-Laurent.

Et le Château Frontenac n’a probablement pas fini de révéler ces secrets.

Chaque coin et recoin est porteur de souvenirs et d’anecdotes. L’immensité de ce lieu patrimonial et la complexité de son histoire n’ont pas fini de surprendre.