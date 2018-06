Pour les 50 ans d'existence du Tour, un livre commémoratif a été publié, une véritable encyclopédie.

Léandre Normand était à La Sarre et Rouyn-Noranda mercredi et sera à Amos et Val-d'Or jeudi pour le prélancement du livre.

« C'est l'histoire, ce sont des faits marquants, ce sont des anecdotes, explique Léandre Normand. Il y a un chapitre aussi qui est consacré aux Abitibiens. Quant à moi, j'ai bien l'impression que le chapitre le plus regardé, le plus recherché, c'est le dernier, celui qui donne la liste et les performances des 4289 participants depuis 50 ans. »

Léandre Normand rappelle comment est né le Tour de l'Abitibi.

« On pourrait dire que c'est une bande de passionnés, pour ne pas dire de malades de vélo, qui un moment donné, s'intéressaient à autre chose que le hockey. Moi, je dévorais les magazines de cyclisme et on a décidé, d'un commun accord, de se réunir et de lancer une compétition par étapes et d'offrir des expériences locales. Ensuite, on a décidé d'aller de plus grande envergure », se souvient-il.

Le 50e Tour de l'Abitibi aura lieu du 16 au 22 juillet, à Val-d'Or.