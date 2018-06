Un texte de Julie Tremblay

Le directeur des services techniques au CISSS, Martin Legault, explique que ce rapport sert à planifier les travaux à réaliser au cours des trois prochaines années et que plusieurs projets sont déjà en cours pour corriger la situation.

Il affirme que le parc immobilier au Bas-Saint-Laurent a déjà plusieurs années et que les travaux à faire font partie de l'entretien normal des bâtiments : « ce sont souvent des toitures, de la fenestration, des murs de brique de plus de quatre étages où il faut revoir la maçonnerie. »

M. Legault ajoute qu'une bonne partie des travaux à réaliser sont déjà en cours.

Pour le Bas-Saint-Laurent, on est environ à 3,2 millions [de dollars] de travaux [déterminés comme] à faire dans les trois prochaines années et on a reçu le financement du ministère pour faire ces travaux-là. Martin Legault, directeur des services techniques au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Des travaux importants à Rivière-du-Loup

Selon le rapport du Conseil du Trésor, c'est au centre d'hébergement Saint-Joseph, à Rivière-du-Loup, que le déficit de maintien est le plus grand. Les travaux à réaliser sont estimés à plus d'un million et demi de dollars.

M. Legault précise cependant que la situation sera réglée sous peu avec la mise en service du CHSLD de Chaufailles, en octobre, ainsi qu'avec la construction d'une deuxième phase de ce projet, dont l'ouverture est prévue en 2021.

« Dans le bâtiment de Saint-Joseph, il va demeurer 75 résidents qui eux vont être transférés dans un nouveau bâtiment qu'on va débuter dans la prochaine année », poursuit M. Legault.

Le directeur des services techniques au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Martin Legault Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Les résidents du CHSLD de Saint-Antonin, aussi identifié parmi les bâtiments en mauvais état, déménageront également au CHSLD de Chaufailles.

On ignore pour l'instant ce qu'il adviendra du centre d'hébergement Saint-Joseph, construit il y a plus de 100 ans, lorsque le nouveau bâtiment sera construit. Le CHSLD de Saint-Antonin, lui, sera réaménagé en bureaux administratifs du CISSS.