Fondée à Vancouver en 1987, Sugoi se spécialise dans la confection de tenues de vélo, de triathlon et de course à pied. L’entreprise possède également la marque de vêtements de vélo de montagne Sombrio.

Avec cette transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, Louis Garneau Sports espère faire une percée dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Elle lorgne aussi du côté de l'Europe et de l'Asie.

« Pour nous autres, c’est une acquisition d’envergure qui peut augmenter nos ventes de 30 à 40 % », affirme le président et fondateur de LGS, Louis Garneau.