Selon la Garde côtière, il s'agit d'une nouvelle tentative pour remorquer le bateau sur le bord de la route.

Les travaux dépendent des conditions météorologiques et de sécurité.

Le bateau de pêche se trouve à environ 30 mètres de la rive Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Le consultant et expert maritime responsable de l'opération de remorquage du bateau, Denis Servant, soutient que des tentatives de remorquage ont lieu depuis cinq jours. « Mais là, aujourd’hui, ça va être fait. On prend les mesures nécessaires pour le faire », précise-t-il. Le bateau sera donc ramené sur la rive aujourd'hui et une équipe professionnelle se chargera du démantèlement.

Un camion-remorque tente de rapporter le bateau vers la rive Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Le Septilien, un petit bateau de pêche, s'est échoué vendredi près des rives après qu'il a pris l'eau. M. Servant explique les circonstances qui ont mené à l'échouement. « C'est un pêcheur de homard, malheureusement la mer a baissé et il ne s’en est pas rendu compte. Il a approché des roches. Il est passé trop proche », raconte-t-il.

À l'arrivée des secours, les cinq membres de l'équipage du Septilien étaient déjà à terre grâce à leur radeau de sauvetage.

Personne n'a été blessé.