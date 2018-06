La première de la production canadienne en Europe aura lieu à Dublin, en Irlande, le 6 décembre, où la pièce sera à l’affiche jusqu’au 19 janvier 2019. Elle sera ensuite présentée au Phoenix Theatre de Londres à partir du 30 janvier et jusqu’à une date indéterminée.

La troupe européenne ne manquera pas de travail : sept représentations par semaine sont prévues à Dublin, et huit par semaine à Londres.

Les événements dépeints Come from Away, une création d’Irene Sankoff et David Hein, sont basés sur une histoire réelle qui débute le 11 septembre 2001 à Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La petite ville, qui comptait alors à peine 9600 âmes, avait accueilli inopinément 7000 voyageurs « venus de loin » et arrivés à bord de 38 avions déroutés vers Terre-Neuve-et-Labrador durant les attaques terroristes contre les États-Unis.

Scène de la comédie musicale « Come From Away » Photo : Matthew Murphy

Come from Away, un succès critique qui a battu des records aux guichets, est jouée sur Broadway depuis le 12 mars 2017 et est présentée jusqu’en janvier 2019 au théâtre Royal Alexandra de Toronto. Une version itinérante de la pièce sillonnera l’Amérique du Nord en octobre. Une production est prévue à Melbourne, en Australie, pour juillet 2019, et une adaptation cinématographique a été annoncée.

En 2017, la pièce a été mise en nomination pour sept prix Tony, les récompenses les plus prestigieuses du théâtre américain, et est repartie avec le Tony de la meilleure mise en scène pour une comédie musicale. Elle était aussi l’une des finalistes au prix Grammy du meilleur album de comédie musicale en 2018.