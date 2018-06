Des centaines de parents, d’élèves et de professeurs se sont présentés au gymnase de l’École secondaire J. N. Burnett pour donner leur avis sur le programme avant la tenue du vote.

Nous avons besoin de ça tout de suite. Nous avons vraiment besoin de cette politique. Avant, les problèmes étaient signalés, mais rien ne changeait. Leichelle Young, élève de 12e année

L'approche SOGI 123 prévoit une révision des politiques de prévention du harcèlement et de l’intimidation. Les écoles qui adoptent le programme doivent aussi s’assurer d’offrir un environnement d’apprentissage inclusif et d’intégrer des exemples de diversité sexuelle et de genre dans les cours.

Opposition au programme

Avant le début de la rencontre, des opposants au programme ont manifesté devant l’école, qualifiant la politique « d’endoctrinement ».

Des douzaines de personnes qui s’étaient exprimées contre SOGI 123 ont quitté le gymnase avant le vote final, qui a eu lieu après minuit.

Des habitants de Richmond ont manifesté contre le programme SOGI 123, qui vise à rendre les écoles inclusives et sécuritaires pour les élèves de toutes les orientations sexuelles et identités de genre. Photo : CBC/Meera Bains

Le conseil d’administration de la Commission scolaire a finalement adopté la politique, six membres ayant voté pour celle-ci, contre un seul qui s’y est opposé.

L’opposition au programme serait causée par une mauvaise compréhension de l’approche proposée, selon Eric Young, un des membres du conseil d’administration.

« Nous allons devoir tendre la main ­[aux parents qui s’y opposent], dit-il. Notre organisation est toujours en train d’apprendre, et nous allons faire notre possible pour rejoindre les parents et combler l’écart. »

Le programme SOGI 123 a fait ses débuts en Colombie-Britannique en septembre dernier, à la suite de l’amendement du Code des droits de la personne pour y inclure une protection explicite de l’identité de genre.

Avec des informations de Gian-Paolo Mendoza et Meera Bains de CBC News