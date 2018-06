Un texte de Wildinette Paul

Mgr Daniel Jodoin, évêque de Bathurst, propose de détruire la structure restée debout à Bas-Caraquet. Il veut construire une nouvelle église. Les pierres seront utilisées, mais seulement comme souvenir, précise-t-il.

Les ruines de l'église de Bas-Caraquet, le 26 juin 2018 Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Cette idée, toutefois, est loin de satisfaire tout le monde. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont d'autres idées. Il faut garder les ruines de l'église intactes. Il faut protéger ce monument qui est d'une valeur inestimable , écrit l’un d’entre eux.

Les paroissiens devraient considérer une solution comme la cathédrale de Saint Boniface où l'on a construit une église moderne à l'intérieur des ruines , ajoute un internaute.

D’autres proposent plutôt de bâtir un lieu de culte plus moderne et modeste tout en conservant la façade de l'église Saint-Paul.

Conserver les ruines

Les flammes se sont attaquées à la cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg, en 1968, plus de 120 ans après son ouverture. Ç'a été désastreux, affirme le curé Marcel Carrière. Beaucoup de personnes avaient à coeur cette belle église. C’était la fierté de Saint-Boniface, de la ville de Winnipeg et du diocèse.

La cathédrale de Saint-Boniface à Winnipeg a brûlé le 22 juillet 1968. Photo : Florence Reinson

Après l’incendie accidentel, la communauté choisit de bâtir une nouvelle église à l’intérieur des ruines. Il y avait deux positions, poursuit le père Carrière. Il y en a qui voulaient une cathédrale comme celle d’avant. Mais les assurances n’auraient pas suffi et aussi les églises sont construites différemment.

Selon le curé, il fallait quand même garder la cathédrale historique au coeur de Saint-Boniface, le quartier francophone de Winnipeg.

En même temps, puisqu’on était attaché à ce joyau de construction, on a décidé de garder les murs anciens. On voulait garder un contact avec l’histoire. Le curé de la cathédrale de Saint-Boniface, Marcel Carrière

Cette solution a entraîné des coûts importants, mais ils en ont valu la peine, affirme le père Carrière. Dans les prochaines années, il y aura des travaux assez majeurs. Ici, on avait assez d’argent qui nous permettait de garder les ruines. Aujourd’hui, c’est un attrait touristique indéniable. Il y a des spectacles. Des gens font leurs photos de mariage ici.

Conserver une façade

La vieille église St-Paul d'Aylmer, au Québec, qui datait de 1842, a elle aussi été ravagée par les flammes.

En juin 2009, un brasier a détruit l’édifice patrimonial. Les policiers ont trouvé un bidon d’essence près de l’église.

Tout comme à Bas-Caraquet le clocher est tombé. La population est tissée serrée. L’église était un monument historique très apprécié. Les gens voulaient qu’on la garde et qu’on la construise [à] l'identique. C’était impossible , explique Denise Chamberland du comité de fabrique de l’église St-Paul.

Elle ajoute que le montant reçu de l’assurance était insuffisant. L’église a obtenu 4,2 millions de dollars après l’incendie.

L'église St-Paul d'Aylmer a conservé une façade de ses ruines. Photo : ICI Radio-Canada

En plus, l’état des murs restés debout s’est détérioré avant qu'une décision soit prise. On a commencé à reconstruire en 2014 sauf que les murs ont dû être démolis en 2013 étant donné que la pluie, la neige et tout ça s'étaient infiltrés.

On a gardé la devanture parce que les gens voulaient garder quelque chose pour se remémorer l’église. Ça nous a coûté quand même 120 000 $ pour faire des réparations en 2014. Denise Chamberland, comité de fabrique de la paroisse St-Paul d'Aylmer

Maintenant on se rend compte que déjà le ciment entre les pierres commence à se désagréger. On va devoir encore mettre de l’argent dedans, dit-elle. Est-ce qu’on a pris une bonne décision? C’est avec le temps qu’on pourra en parler.

Courage, patience et réflexion

Les paroissiens de St-Paul d’Aylmer et de Saint-Boniface témoignent leur sympathie à l'endroit des fidèles de la paroisse de Bas-Caraquet.

Ils doivent prendre une décision ensemble à partir des circonstances d’aujourd’hui pour que l’église soit un lieu de célébration avec la pleine participation du peuple de Dieu et de l’aspect patrimonial aussi quand c’est possible , avance le père Marcel Carrière.

Il faut prendre le temps de vivre nos émotions d’avoir perdu un édifice patrimonial, ajoute Denise Chamberland de l’église d’Aylmer.