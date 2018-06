L'entrepreneur a été trouvé coupable de cinq chefs d'accusation de complot, de fraude, d'abus de confiance et de corruption.

La poursuite réclame cinq ans de pénitencier pour les chefs d'accusation de fraude et de complot pour fraude, et trois ans pour chacun des autres chefs, soit complot pour corruption et abus de confiance, et corruption et abus de confiance. Elle veut aussi qu’il rembourse 1,6 million de dollars à la Ville de Laval.

L'homme d'affaires de 66 ans a trempé dans un stratagème de contrats orchestré par l'ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt, de 1996 à 2010.

Pour la fraude, la peine maximale est de dix ans; pour les autres crimes, de cinq ans.

