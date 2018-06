Le conseil municipal de Toronto a approuvé mercredi soir un montant supplémentaire de 22 millions de dollars pour améliorer la sécurité routière. Ce montant inclut 13 millions de dollars déjà prévus pour « améliorer et accélérer » la mise en place de la stratégie Vision Zero dont le but est de réduire le nombre d'accidents et de morts dans la Ville Reine.