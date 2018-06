Le directeur général de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Yvan Tardif, affirme que 670 000 $ seront dépensés pour faire l'achat de six classes modulaires.

Ces modules seront répartis à parts égales entre l'école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup et l'école de Saint-Modeste.

Après avoir comparé les coûts de location versus l'achat d'unités modulaires sur quelques années, il a été convenu qu'il était plus économique d'en faire l'achat.

On a fait la démonstration que d'ici deux ans, à peine, les unités modulaires seraient payées donc la journée où on n'en aura plus besoin, on pourra en disposer ailleurs sur notre territoire ou n'importe où sur le territoire québécois, puisque c'est le ministère qui les finance. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le contrat de construction des classes modulaires a été accordé à une entreprise de la région, le Groupe Caillouette et associés, de Rivière-Ouelle.

Trois classes modulaires seront installées à l'école de Saint-Modeste. Photo : Info-Dimanche/Cathy Gagnon

Yvan Tardif affirme cependant que cette solution est temporaire et ne durera pas plus de deux ans, dans un monde idéal.

« Si on avait une réponse positive pour une nouvelle école ou un agrandissement, on se dit que d'ici deux ans on aura procédé à la construction », explique-t-il.