Un texte de Myriam Eddahia

Nous avions besoin d'une présence physique , dit le président du comité exécutif de l'ACFO, Constant Ouapo.

L'ACFO a priorisé la recherche d'un siège social pour « continuer à bien informer, défendre les droits, promouvoir les intérêts et dynamiser la communauté francophone de Toronto », écrit l'ACFO dans un communiqué.

Constant Ouapole, lui-même impliqué dans diverses initiatives pour la francophonie, croit qu' il y a une solidarité entre les différents organismes, ici, à Toronto et que cette main tendue du CFT en est la preuve.

Le Centre francophone de Toronto prête son bureau à l'ACFO ce qui signifie que l'entente entre les deux organismes n'engage pas l'ACFO à payer un loyer pour la location du bureau. Du moins, jusqu'à ce que l'Association des communautés francophones de l'Ontario obtienne des subventions et reçoive du financement.

L'ACFO aura ensuite le choix de louer le bureau et de continuer ses activités ou de déménager dans d'autres locaux.