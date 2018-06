Selon un communiqué du Kremlin, la rencontre permettra d'aborder « l'état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines » ainsi que les principaux sujets internationaux.

La Maison-Blanche a pour sa part indiqué que les deux hommes « discuteront des relations entre les États-Unis et la Russie et une série d'enjeux de sécurité nationale ».

Quelques minutes avant cette annonce, le président Trump a publié un nouveau tweet dans lequel il affirme que « la Russie continue de dire qu'elle n'a rien à voir avec l'ingérence dans notre élection ».

Donald Trump n'a jusqu'ici rencontré son homologue russe qu'en marge de réunions internationales, la dernière fois en novembre au sommet de l'APEC de Danand, au Vietnam.

M. Trump avait alors indiqué ne pas croire que les Russes sont intervenus dans la campagne présidentielle américaine en 2016, puisque M. Poutine l'avait assuré qu'il n'en était rien.

« Chaque fois qu'il me voit, il me dit qu'il n'a pas fait ça, et je crois vraiment qu'il est sincère », avait-il déclaré après le sommet. « Je pense qu'il se sent très offensé par ça, ce qui n'est pas une bonne affaire pour notre pays. »

M. Trump avait alors annoncé qu’il cesserait de questionner M. Poutine à ce sujet, puisque c’était devenu « insultant » pour le président russe.

Dans un rapport publié en janvier 2017, la direction nationale du renseignement américain a plutôt conclu que Moscou s'est bel et bien ingéré dans la campagne présidentielle.

Sur la base de renseignements recueillis par le FBI, la CIA et la NSA, elle a soutenu que « Vladimir Poutine a ordonné une campagne d'influence » visant à favoriser l'élection de M. Trump en discréditant son adversaire démocrate, Hillary Clinton.

Plus de détails à venir.