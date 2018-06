BRP a expliqué vouloir consolider « sa position dans l'industrie maritime, avec l'acquisition d'un fabricant de bateaux pour compléter sa gamme de moteurs hors-bord ».

Tracy Crocker, vice-président principal et directeur général des moteurs hors-bord Evinrude depuis 2017, a été nommé président du groupe, effectif immédiatement.

« Cette acquisition est une première étape naturelle pour notre nouveau Groupe marin », explique José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « À court terme, nous nous concentrerons sur l’optimisation du réseau pour tirer profit des forces des deux gammes de produits et pour graduellement renforcer notre présence dans l’industrie. En plus de notre approche d’innovation et de notre expertise de conception reconnues, nous espérons éventuellement transformer l’industrie et faire pour le secteur maritime ce que nous avons fait pour celui des sports motorisés. »

Alumacraft est basé à St Peter, au Minnesota. La société compte aujourd'hui plus de 250 employés dans deux sites aux États-Unis et son réseau s'étend à plus de 275 concessionnaires autour du monde.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.